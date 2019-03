'Salviamo Elisa dalla leucemia' - l appello del papà per un nuovo donatore : PORDENONE - La piccola Elisa Pardini, la bimba di quasi 5 anni colpita da leucemia di cui si sono occupati in passato anche Fiorello e Anastacia, cerca un nuovo donatore di midollo osseo dopo che un ...

'Salviamo Elisa dalla leucemia' - appello del papà per nuovo donatore - : Il primo trapianto di midollo non è andato a buon fine. Il papà della bimba di 4 anni scrive un messaggio su facebook per chiedere aiuto. Nel 2017 era partita una campagna social di sostegno che ha ...

'Salviamo Elisa dalla leucemia' - appello del papà per nuovo donatore - : Il primo trapianto di midollo non è andato a buon fine. Il papà della bimba di 4 anni scrive un messaggio su facebook per chiedere aiuto. Nel 2017 era partita una campagna social di sostegno che ha ...

"Salviamo Elisa dalla leucemia" - appello del papà per nuovo donatore : "Salviamo Elisa dalla leucemia", appello del papà per nuovo donatore Il primo trapianto di midollo non è andato a buon fine. Il papà della bimba di 4 anni scrive un messaggio su facebook per chiedere aiuto. Nel 2017 era partita una campagna social di sostegno che ha visto coinvolti anche Fiorello e ...