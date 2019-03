Rugby | nasce il Nations Championship | tutte le novità sul torneo per Nazionali

oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Nel 2022 debutterà un nuovomondiale di: ildi cui si è già parlato qualche mese fa e che dovrebbe appunto esordire tra tre anni. La Federazione Internazionale ha dichiarato che discuterà del format la prossima settimana a Dublino. Le anticipazioni sono già molteplici in merito a questa manifestazione che andrà in scena dunque negli anni dispari, dodici mesi prima dei Mondiali.Verranno create due divisioni di merito, la prima comprenderà le 12 squadre che partecipano al Sei Nazioni e als (ovviamente i due prestigiosi tornei continueranno a giocarsi). Le variesi affronteranno tra loro per un totale di 11 partite a testa (i match contro le formazioni dell’altro emisfero si disputeranno nelle finestre di luglio e novembre), si stilerà una classifica complessiva dei punti accumulati e le prime due di ciascunsi ...

OA_Sport : #rugby Nasce il Nations Championships, un nuovo torneo per Nazionali: scopriamo tutte le novità, ci sarà l'Italia.… - rugbylja : LA PRIMA VOLTA DI LEDA (così nasce un arbitro di #rugby ) La partita non era facile: la propria ex squadra le… - alicecarbonaro : A 3-4-5 anni la ginnastica artistica è, insieme al nuoto, lo sport più consigliato, in quanto sviluppa tutte le cap… -