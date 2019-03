Rugby – Benetton annuncia il prolungamento del contratto di Pasquali e Riccioni fono al

Rugby – Guinness PRO14 : il Benetton non dà scampo a Edimburgo - i Leoni vincono 18-10 : Ottima prestazione per il Benetton, che vince il match contro Edimburgo con il punteggio di 18-10 In uno Stadio Monigo quasi tutto esaurito partono bene gli ospiti con il piazzato di Van der Walt dopo due minuti di gioco. Edimburgo continua ad avanzare ma i Leoni si rendono protagonisti di una buona difesa riuscendo a tenerli lontano dalla zona pericolosa con Riccioni che li costringe al tenuto. Poco dopo è Halafihi a replicare permettendo ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : Benetton Treviso non si ferma più. Battuto anche Edinburgo : Il Benetton Treviso non si ferma più, nella propria tana, in quel di Monigo, continua a mietere vittime. La franchigia tricolore ormai non ha più in discussione il passaggio alla fase ad eliminazione diretta: oggi arriva l’ennesimo successo, in una partita soffertissima. Nonostante le assenze (in chiave nazionale) la banda tricolore si impone per 18-10 sugli scozzesi di Edinburgo. Dopo un primo tempo che ha visto solo due calci piazzati ...

Rugby : Benetton Treviso - c'è l'Edimburgo : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', , ANSA, - Treviso, 1 MAR - Dopo il doppio successo contro Scarlets e Dragons, ...

Rugby – Benetton travolgente - Leoni strepitosi al Monigo : Dragons ko 57-7 : Vittoria travolgente per la Benetton Rugby: i Leoni strendono i Dragons 57-7 al Monigo Allo Stadio Monigo i Leoni sin dall’inizio cercano di mettere le cose in chiaro occupando la metà campo avversaria. Rizzi subisce fallo e manda i suoi sui 5 m dei Dragons, Sgarbi attacca la linea difensiva gallese, Duvenage raccoglie rapidamente e serve Rizzi che sigla la sua prima meta in biancoverde, lo stesso trasforma. Poco dopo i Leoni raddoppiano, ...

Rugby – Guinness PRO14 : la formazione del Benetton per la sfida contro i Dragons : I 23 leoni scelti per la sfida di Guinness PRO14 contro i Dragons Dopo la vittoria dello scorso sabato ottenuta contro gli Scarlets, domani pomeriggio ore 14:00 allo Stadio Monigo il Benetton Rugby ospiterà i Dragons gara di ritorno valida per il sedicesimo round di Guinness PRO14. All’andata i Leoni si erano imposti 21 a 17. Ad arbitrare l’incontro sarà il fischietto sudafricano Quinton Immelman insieme agli assistenti Andrea Piardi e ...

Rugby – Splendida vittoria del Benetton sugli Scarlets : i Leoni trionfato 25-19 : Una grande prova dei Leoni li conduce alla vittoria per 25-19 sugli Scarlets Allo Stadio Monigo la gara comincia con diversi errori da una parte e dell’altra. La prima vera azione è dei Leoni che conquistano una punizione in mischia ordinata, capitan McKinley spedisce i suoi dentro i 22 m avversari. Ruzza porta a terra l’ovale ma la maul in avanzamento viene fermata irregolarmente. Biancoverdi che vanno nuovamente in touche, questa ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Scarlets 25-19. Prosegue il sogno post season per i trevigiani : Fondamentale successo per il Benetton Treviso, che nella 15ma giornata del Pro14 di Rugby vince lo scontro diretto contro gli Scarlets per 25-19 e resta al secondo posto nella Conference 2, seppur in coabitazione con l’Edimburgo, oggi vincitore con bonus sui Dragons. Le due formazioni sono appaiate a quota 41 ed hanno due lunghezze di vantaggio sull’Ulster e cinque sugli Scarlets. Nel primo tempo dopo una lunga fase di studio passano ...

Rugby – Condizioni Nasi Manu : aggiornamento sulla salute del giocatore del Benetton : Il Benetton Rugby è lieto di comunicare il seguente aggiornamento circa le Condizioni di salute del giocatore Nasi Manu Il terza linea biancoverde, operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di una neoformazione all’apparato uro-genitale, era poi stato sottoposto a cicli di chemioterapia presso l’Istituto Oncologico Veneto di Padova. Gli esami strumentali effettuati nella ...

Rugby : Benetton - Nasi Manu è in ripresa : ANSA, - TREVISO, 15 FEB - C'è una bella notizia dal mondo del Rugby: il capitano del Benetton Treviso Nasi Manu, trentenne originario della Nuova Zelanda, colpito da cancro ai testicoli, operato lo scorso 31 agosto dall'equipe del reparto di urologia ...

Rugby : Benetton - Nasi Manu è in ripresa : ANSA, - TREVISO, 15 FEB - C'è una bella notizia dal mondo del Rugby: il capitano del Benetton Treviso Nasi Manu, trentenne originario della Nuova Zelanda, colpito

Benetton Rugby – Scelti i Leoni per la sfida di Guinness PRO14 contro gli Scarlets : Tutto pronto per la sfida di Guinness PRO14 fra Benetton Rugby e Scarlets: Scelti i Leoni che prenderanno parte al match Dopo le due settimane di pausa dovute agli impegni delle Nazionali Maggiori nel Guinness Six Nations, questo weekend ritorna il Guinness PRO14. I Leoni di coach Crowley saranno impegnati nell’importante match casalingo contro gli Scarlets, la gara andrà in scena allo Stadio Monigo alle ore 18:15. Il match verrà diretto ...

Rugby - Pro14 2019 : per il Benetton c’è lo scontro diretto con gli Scarlets. Vincere per cullare il sogno post season : Giusto il tempo di distogliere lo sguardo dal Sei Nazioni ed ecco che il Pro14 di Rugby ci offre già una gara che, seppure arrivi appena scavalcati i due terzi della regular season, può essere fondamentale per la post season: la 15ma giornata dell’ormai ex torneo celtico riserva infatti l’incrocio tra Benetton Treviso e Scarlets. I trevigiani arrivano da quattro vittorie ed un pari, mentre i gallesi hanno perso le ultime due gare, ma ...

Rugby – Altri due rinnovi per la Benetton : Barbini e Ruzza prolungano fino al 2021 : Benetton Rugby ha svelato l’ufficialità dei prolungamenti del contratto di Marco Barbini e Federico Ruzza fino al 30 giugno 2021 Benetton Rugby è lieto di comunicare di aver prolungato i contratti dei giocatori Marco Barbini e Federico Ruzza sino al 30 giugno 2021. Due atleti che anche nella stagione in corso stanno mostrando costantemente il loro valore, ne danno prova le statistiche che vedono sia Marco che Federico occupare le ...

Rugby – Benetton - rinnovo di contratto per la coppia di centri Luca Morisi e Ignacio Brex : Bentton Rugby ha reso noto il prolungamento di due stagioni dei contratti dei centri Luca Morisi ed Ignacio Brex Benetton Rugby è lieto di comunicare i prolungamenti di contratto degli atleti Luca Morisi ed Ignacio Brex per le prossime due stagioni sportive. Due conferme importanti per il club, che vede nei talentuosi centri due pedine fondamentali della linea dei trequarti biancoverde. Morisi, milanese classe ‘91 (185 cm, 97 kg); dopo ...