Roma | questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina

Lazio-Roma - Inzaghi estasiato : “serate come quella di oggi rimarranno nella storia di questa società” : L’allenatore della Lazio ha parlato nel post gara, godendosi la vittoria nel derby arrivata grazie ad una splendida prestazione dei propri ragazzi Il derby della Capitale va alla Lazio, che batte la Roma 3-0. A segnare, nel primo quarto d’ora del primo tempo è Caceido, abile a saltare Olsen e a depositare in porta il pallone del vantaggio. Alfredo Falcone/LaPresse nella ripresa segna prima Immobile su rigore e poi Cataldi nel ...

Milan - Gennaro Gattuso loda i suoi uomini : “bene Piatek e Romagnoli - occhio però a questa Atalanta” : Milan, Gennaro Gattuso sa bene che l’Atalanta di Gasperini può dare molto fastidio alla sua squadra con un gioco unico in Serie A “L’Atalanta è una squadra unica nel suo genere. Quella di Bergamo sarà una partita importante ma ci sono ancora 45 punti a disposizione, il campionato è lungo. E’ una partita da affrontare con grande serietà perché loro hanno parecchie armi per metterci in difficoltà“. Fotografa ...

San Valentino : 5 città Romantiche dove trascorrere questa giornata : San Valentino è arrivato e verrà festeggiato da milioni di coppie in tutto il mondo. Ma quali sono le città più romantiche da visitare insieme alla propria metà?

Pellegrini : 'Questa Roma è costruita per stare in alto' : Roma - 'Il Porto non è al livello delle top europee ma è grande squadra, fisica, che gioca, corre e sa quello che vuole. Sarà una gara molto difficile ma abbiamo voglia di andare avanti. Dopo lo ...

Sindacati in piazza a Roma - Landini : “Governo incontra chi protesta negli altri paesi? Ascoltate questa piazza” : “Se hanno un briciolo di intelligenza, ascoltino questa piazza e aprano un confronto”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini ha rivolto al Governo prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni. “Noi siamo il cambiamento e chiediamo il cambiamento delle politiche del Paese. Noi vogliamo giustizia sociale e chiediamo una cosa molto precisa e cioè che al centro tornino la persona e il ...

Sindacati in piazza a Roma - Landini dal palco : “A chi va a incontrare chi protesta negli altri paesi dico ascoltate questa piazza” : “Se hanno un briciolo di intelligenza, ascoltino questa piazza e aprano un confronto”. È il messaggio che il leader della Cgil, Maurizio Landini ha rivolto al Governo prendendo la parola dal palco di piazza San Giovanni. “Noi siamo il cambiamento e chiediamo il cambiamento delle politiche del Paese. Noi vogliamo giustizia sociale e chiediamo una cosa molto precisa e cioè che al centro tornino la persona e il ...

Ma in mezzo a tutta questa propaganda - il governo si ricorda di Silvia Romano? : Dalle parti della Farnesina il silenzio lo chiamano "riserbo". Anzi, ci dicono che è il "riserbo" che serve per portare avanti le trattative. Ma non si sa di nessuna trattativa. E nel Paese in cui si chiedeva "riserbo" per Giulio Regeni (a proposito, un abbraccio ai genitori di Giulio) una domanda viene spontanea, dritta dal cuore: ma in mezzo a tutta questa propaganda, Silvia Romano?Continua a leggere

Questa Roma fa la stupida. L'Atalanta di Gasp è davvero da Champions : Chi ha visto la partita di Bergamo senza il filtro del tifo si è divertito un sacco. Chi invece l'ha guardata essendo di parte, al piacere per gli occhi ha unito l'amaro sapore del rimpianto. Già perché se la Roma era avanti 3 a 0 ed era praticamente certa di aver portato a casa la vittoria, L'Atalanta è consapevole che l'impresa poteva anche essere portata a compimento per intero, segnando anche la rete che avrebbe ribaltato la Roma. Una ...

Roma - blitz in banca all'ora di pranzo «Questa è una rapina» : due malori : Pomeriggio di paura in viale Anicio Gallo, a Cinecittà. Due impiegati di banca si sono sentiti male per la paura dopo essere stati presi in ostaggio da una coppia di rapinatori che avevano fatto ...