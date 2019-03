Roma | Di Francesco | ' Le voci fanno parte del gioco Devo solo pensare alla qualificazione'

Roma - Perotti : 'Vogliamo rifarci dopo il derby. Siamo con Di Francesco al 100%' : L'attaccante della Roma Diego Perotti è intervenuto a Rai Sport per presentare la sfida di Champions League con il Porto: 'dopo una sconfitta come quella del derby, vogliamo una rivincita. Sarà un giorno importante per noi, per migliorare l'immagine data ...

DIRETTA - Roma-Porto - Di Francesco si gioca qualificazione e panchina al 'do Dragão' : Porto: Casillas; Telles; Pepe; Felipe; Militao; Corona; Danilo; Herrera; Otavio; Marega; Tiquinho. All. Conceicão Roma: Olsen; Kolarov; Marcano; Manolas; Karsdorp; De Rossi; Nzonzi; Florenzi; Zaniolo; Perotti; Dzeko. All. Di Francesco...Continua a leggere

Di Francesco e l'ultima spiaggia della Roma - per colpe non solo sue - : Discusso da inizio stagione, salvato da Monchi che ha sbagliato il mercato, sopportato da Pallotta. Contro il Porto è la notte del giudizio

Champions League : la Roma si gioca l’accesso ai quarti - Di Francesco la panchina : Roma – Tutto pronto per il return match di Champions League tra Roma e Porto. Questa sera (ore 21), in uno stadio Do Dragao stracolmo di sostenitori portoghesi, i giallorossi dovranno proteggere il risultato di 2-1 maturato nella gara di andata a campi invertiti. La squadra di Di Francesco vuole strappare il pass per i quarti di finale, ma per farlo dovrà scrollarsi di dosso gli strascichi di un derby che rischia di minare, soprattutto ...

Portogallo ultima spiaggia per la Roma e Di Francesco : Quella che la Roma vivrà oggi al Do Dragão di Oporto si può definire la notte della resa dei conti. Dietro l'angolo c'è un tesoretto da 15 milioni - tra bonus Uefa e nuovo incasso all'Olimpico - e la conferma tra le prime otto d'Europa (solo Luciano Spalletti in Champions è riuscito a portare la Roma per due volte di fila ai quarti nel 2007 e 2008). Ma c'è soprattutto il futuro prossimo di Di Francesco in panchina, inevitabilmente legato al ...

C'è un Porto di salvezza per la Roma e Di Francesco : Pioggia e vento, davanti all'Atlantico. Anche il set sembra insomma studiato nei dettagli per la notte da passare all'Estadio do Dragao. Da dentro o fuori. Banale, vero. Anzi scontato. Ma è così ...

Roma - Di Francesco : "Futuro? Non conta. Importante è qualificarci" : Un conto sono le dichiarazioni, un conto è andare a vedere partite in giro per il mondo. Un giorno potrebbe succedere anche a me...". Altro riferimento al suo futuro? La Roma arriva a Oporto: la ...