Rimborsi spese e rendicontazioni | che ne è stato della trasparenza del M5s

Spese parlamentari M5S : Rimborsi Taxi - ricariche e alberghi. Le cifre : Spese parlamentari M5S: rimborsi Taxi, ricariche e alberghi. Le cifre Spese folli dei parlamentari a 5 stelle? In realtà, si tratta di Spese tutto sommato “normali” (almeno per dei parlamentari); le cifre riportate su maquantospendi.it, che sono quelle dichiarate dai deputati pentastellati, sono riferite al periodo che va da aprile 2013 a dicembre 2017. Erroneamente, dopo una segnalazione di Repubblica, che a sua volta prendeva ...

Le spese 'pazze' del Movimento 5 Stelle : Rimborsi da record per i parlamentari grillini : Il costo della politica per Paola Taverna è alto anche per quanto riguarda il carburante, 20.501 euro la spesa in questa voce a fronte di soli 14,49 euro in pedaggi autostradali e 14.381 euro per gli ...

Rimborsi spese dipendenti - le regole per inserirli in busta paga : Quando ci si ritrova in fase di rendicontazione, i Rimborsi spese per i dipendenti si rivelano sempre una delle voci più difficili da gestire. Districarsi tra le loro molte sfaccettature può risultare complicato anche per i migliori commercialisti. Ogni dipendente che anticipa denaro di tasca propria per motivi di lavoro, ha diritto ad un rimborso spese aggiunto in busta paga. Per gli impiegati che viaggiano per lavoro, i Rimborsi spese a ...