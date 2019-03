Riaprire le case chiuse | sei favorevole o contrario? - Sondaggio

voceapuana

(Di mercoledì 6 marzo 2019) ... non è mai libera scelta e chi dice ilo lo fa per interesse o per insensibilità verso donne, spesso disperate» avevano risposto a Salvini le associazioni legate alla Cei, "Scienza e Vita". ...

stanzaselvaggia : “Riaprire le case chiuse quanti voti porterebbe?”. “Mah bisognerebbe sapere quanti puttanieri ci sono”. Travaglio, #ottoemezzo - petergomezblog : Prostituzione, primo ok in Veneto per albo comunale e dichiarazioni dei redditi. Salvini: “Ora riaprire le case chi… - ValeriaValente_ : Giù le mani dalla #Merlin! Salvini ancora una volta propone di riaprire le case di prostituzione. “Un modo per dare… -