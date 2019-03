Renault Alaskan - A Ginevra la serie speciale Ice Edition

quattroruote

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La nuova Clio è lindiscussa regina dello standal Salone di, ma sotto i riflettori del Palexpo la Casa transalpina porta anche altre novità. Tra loro spicca, se non altro per la mole, lIce, unadel pick-up a doppia cabina lanciato sul mercato europeo nel 2017.Segni particolari. LallestimentoIcesfoggia uninedita livrea bianca con dettagli neri e rossi, che vanno dagli sticker applicati sulla carrozzeria alle cornici dei fendinabbia. Altri elementi distintivi sono i cerchi neri da 18 con massicci pneumatici da off-road, piazzati sotto gli archi in plastica dei passaruota, e lhard-top che copre il cassone, a sua volta bianco e nero.Questione di pelle. Anche labitacolo a cinque posti fa un bel salto di qualità. Locchio ha la sua parte, grazie al rivestimento di pelle dei sedili ma questa versione pensa anche ai timpani, ...

