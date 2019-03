Reddito di cittadinanza | Upb | a un beneficiario su 4 meno di mille euro l' anno

Reddito cittadinanza al via : alle 14 presentate 29mila domande alle Poste : Sono 29.147 le richieste per il Reddito di cittadinanza presentate alle Poste alle ore 14 di oggi, primo giorno utile per fare domanda. Lo comunica Poste italiane indicando anche che «il flusso...

Reddito cittadinanza - Upb : al Sud il 56% dei beneficiari : Roma, 6 mar., askanews, - Per il Reddito di cittadinanza il 56% dei nuclei beneficiari è residente al Sud e nelle isole, mentre circa il 28 per cento è residente nel Nord. E' la previsione del Ufficio ...

Reddito di cittadinanza - a Milano in coda un marocchino leghista : 'Io mi fido di Salvini' : E' nato in Marocco, vive in Italia dal 1989, ed è un sostenitore della Lega, Mustapha Aarboubi, il primo a chiedere il Reddito di cittadinanza al Caf della Cgil di Milano. 'Ho sentito tutte le ...

M5s - Buffagni : ‘Tav? Sicuro che sarà fermo per anni. Perplessità Reddito cittadinanza? Ce ne faremo una ragione’ : “Tav? Sono Sicuro, Sicuro, Sicuro che questa roba resterà ferma per altri anni“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, che si dice ignaro sui retroscena relativi allo scontro tra il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte circa la realizzazione del Tav. E aggiunge: “Gli italiani ...

Reddito di cittadinanza : il funzionamento di Spid torna alla normalità : Spid , il sistema di autenticazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, è tornato a operare correttamente. Lo ha confermato all'Agi l'Agenzia per l'...

Nessun assalto alle Poste ad Agrigento per il Reddito di cittadinanza : in provincia beneficiari 30mila nuclei familiari : Il reddito di cittadinanza rilancia anche l'economia grazie a una spinta ai consumi annui di 7 miliardi di euro e rimette in moto il lavoro con la formazione e con le agevolazioni fiscali alle ...

Conte : Reddito di cittadinanza avrà impatto su domanda interna : Roma, 6 mar., askanews, - "Oggi parte il reddito di cittadinanza. Aspettiamo a dire l'impatto che avrà, siamo convinti che avrà un impatto significativo sulla domanda interna ma non affidiamo solo al ...

"Il Reddito di cittadinanza è incostituzionale per gli stranieri" - da Milano via ai ricorsi : Due i requisiti contestati: il permesso di soggiorno di lunga durata e i 10 anni minimi di residenza. L'Asgi, associazione di avvocati specializzati nell'assistenza agli immigrati, pronti a partire con la prima causa pilota

Abbiamo provato a “bucare” il sito del Reddito di cittadinanza : Il sito del reddito di cittadinanza (schermata del portale) Tutto sommato è un bel vedere. Questa l’idea che si ricava dando uno sguardo approfondito al livello di sicurezza offerto dal sito ufficiale per la richiesta del reddito di cittadinanza. Che, vale la pena precisarlo, è un sotto-dominio di quello del governo. Niente a che vedere dunque, per i più maliziosi, con la Casaleggio associati e il famigerato (virgolette d’obbligo) “sistema ...