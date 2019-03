Real Madrid | Solari | Ci è andato tutto male I tifosi invocano Mourinho

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Real Madrid - Carvajal senza peli sulla lingua : “ci hanno ucciso - questa è una stagione di merda” : L’esterno del Real Madrid ha parlato dopo il match perso contro l’Ajax, non usando mezze misure nel definire la stagione dei blancos Il Real Madrid è fuori dalla Champions League, i campioni in carica escono agli ottavi di finale battuti senza appello da un Ajax pazzesco. Gli olandesi si impongono 1-4 al Bernabeu, lasciando solo le briciole ad una squadra capace di vincere questa competizione nelle ultime tre ...

Real Madrid - i tifosi chiedono le dimissioni di Florentino Perez e l’arrivo di Mourinho : E’ una situazione difficilissima per il Real Madrid, stagione ormai compromessa per il club spagnolo che saluta la Champions League agli ottavi di finale, il distacco il campionato dal Barcellona è ampissimo ed i Blancos hanno dovuto fare i conti anche con l’eliminazione in Coppa del Re. Clamoroso ko davanti al pubblico amico contro l’Ajax, il club olandese vince 1-4 e vola incredibilmente ai quarti di finale. Alla fine ...

Champions League : impresa Ajax - 4-1 al Real Madrid al Bernabeu e vola ai quarti : C'è stata una vittima eccellente nella prima giornata dedicata al ritorno degli ottavi della Champions League 2018-2019. Contro ogni pronostico, tenuto conto anche della vittoria per 2-1 ottenuta in trasferta, il Real Madrid è stato eliminato dalla competizione. Giustiziere dei campioni d'Europa è l'Ajax di Erik ten Haag, capace di espugnare il "Santiago Bernabeu" con un pesante 4-1. Debacle Real: settimana da incubo per Solari L'eliminazione ...

