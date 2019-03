Rai,Cda: sì Piano industriale 2019-2021

Via libera a maggioranza da parte del Cda della Rai al, "che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti,colmando il gap digitale e venendo incontro agli obblighi del contratto di servizio", spiega una nota di Viale Mazzini. Nascono nove direzioni "orizzontali" di contenuto: intrattenimento,fiction, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital. Sul fronte informazione restano 'autonomi'i brand di punta (Tg1,Tg2,Tg3).Potenziato polo all news con piattaforma multimediale.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

