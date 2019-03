Rai - via libera al piano industriale di Salini : chi perde il posto in viale Mazzini : Il Cda Rai ha approvato nella riunione di stamattina il piano industriale presentato dall'Ad Fabrizio Salini. È quanto si apprende al termine della riunione. Il Cda "ha esaminato e approvato il piano industriale 2019-2021, che pone al centro i contenuti e le esigenze degli utenti, colmando il gap di

Rai - via libera al piano industriale di Salini. Cosa cambia : Fabrizio Salini Via libera alle novità, non senza critiche. Il CdA Rai ha dato l’ok al piano industriale 2019-2021 predisposto dall’AD Fabrizio Salini. Tra i cambiamenti introdotti dal progetto del top manager, l’introduzione di nove Direzioni “di contenuto”, con il conseguente ridimensionamento dei direttori di rete. In cantiere anche un nuovo polo delle news, con la prospettiva di unificare Rainews24, Televideo, ...

Michelle Hunziker su Canale 5 con J-Ax. Poi in Rai? «Avvistata in viale Mazzini» : Michelle Hunziker potrebbe davvero approdare in Rai dalla prossima stagione televisiva? Le voci, in queste ultime ore, si sono rincorse dopo che la showgirl italo-svizzera è stata vista negli...

Diretta Castellana Siena / Risultato live 0-0 - streaming video Rai : 1set - via! : Diretta Castellana Siena: info streaming video e tv della partita di volley maschile, attesa oggi 2 marzo 2019 per la 22giornata di Serie A1, Superlega.

A Marzo Il nome della rosa - Meraviglie e Bayern-Liverpool su Rai 4K via satellite : Da “Il nome della rosa” alla Champions, passando per la nuova stagione di “Meraviglie”, Marzo sarà un mese spettacolare, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista tecnologico. Saranno ben sette, infatti, gli appuntamenti trasmessi in 4K, il massimo della qualità televisiva attualmente disponibile, su Rai 4K, il canale sperimentale gestito dalla Rai in collaborazione con Eutelsat, diffuso ...

Il finale di NCIS 14 su Rai2 in replica venerdì 1° marzo - la programmazione ballerina archivia Suburra La Serie? : La programmazione ballerina della seconda rete Rai continua a destabilizzare il pubblico con continui cambiamenti: quando sembrava che Suburra La Serie fosse destinata a tornare alla sua collocazione originale, torna invece il finale di NCIS 14 su Rai2 in replica venerdì 1° marzo in prima serata. venerdì 1° marzo, infatti, Rai2 trasmette due repliche della serie CBS tanto odiata dal direttore di Rai2 Carlo Freccero - che se potesse la ...

Rai - Fratelli d Italia contro Fazio 'Ospita troppo spesso Saviano. Intervenga l Agcom' : ... declassandolo su Rai3, 'è quella che presenta la maggiore criticità sul tema del pluralismo per il palese squilibrio nella scelta degli ospiti che appartengono ad un'unica area culturale e politica'.

Made in Sud - presentata la nona edizione al via il 4 marzo su Rai2 : A Napoli la presentazione della nuova edizione, la nona, di 'Made in Sud', al via il 4 marzo su Rai2. Il programma comico sarà presentato da Stefano De Martino e da Fatima Trotta....

Cast e personaggi di The Sinner 2 al via su Mediaset con Jessica Biel grande assente? Anticipazioni 27 febbRaio : Cast e personaggi di The Sinner 2 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Mediaset e Sky a partire da oggi, 27 febbraio, con un singolo episodio a settimana ma senza Jessica Biel. La protagonista della prima, mitica, stagione è rimasta in panchina firmando la serie nei panni di produttore esecutivo e da questa sera la scena sarà tutta per il detective Harry Ambrose (Bill Pullman). Lui sarà l'anello di congiunzione tra la prima e la ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora. Decretone : via libera al senato - 27 febbRaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Decretone: arriva il via libera al senato per il maxi provvedimento contenente il rdc e quota 100 , 27 febbraio 2019,

Il Paradiso delle signore trama 28 febbRaio : Clelia lascia Milano - Silvia l'affronta : La puntata di domani, giovedì 28 febbraio, del Paradiso delle signore sarà molto avvincente. Clelia, stanca delle pressioni di Oscar deciderà di lasciare Milano. Luciano, innamorato di lei, si dirà propenso a seguirla ma la donna lo esorterà a riflettere e a restare con sua moglie Silvia. Quest'ultima, intanto, con l'appoggio di Oscar, deciderà di affrontare finalmente Clelia. Clelia manifesta la volontà di abbandonare Milano mente Luciano resta ...

UcRaina : Poroshenko incontra inviato Usa : MOSCA, 26 FEB - Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha incontrato il rappresentante speciale degli Usa per l'Ucraina Kurt Volker a bordo della nave della Marina americana Donald Cook, attraccata a ...