Rai | dal generone al genere televisivo | anatomia di una riforma

F1 : il logo ‘Mission Winnow’ tornerà sulla Ferrari dal GP del BahRain : Il logo ‘Mission Winnow’ tornerà sulla livrea della Ferrari SF90: nonostante l’indagine condotta dal Dipartimento federale della salute dell’Australia e dal Dipartimento di salute e servizi umani dello Stato di Victoria volta a verificare il rispetto delle leggi vigenti sul controllo del tabacco e sulla relativa pubblicità, come riportato dal sito f1grandprix.motorionline.com, dal prossimo Gran Premio del Bahrain si tornerà al punto di ...

Cuneo : opeRaio di 65 anni precipita per 9 metri dal tetto che sta riparando e muore : L'uomo è stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. La CGIL: "Non si può morire così,a 65 anni non si può più lavorare in un cantiere edile".Continua a leggere

Solo a febbRaio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando dal Messico : La polizia di frontiera degli Stati Uniti (CBP, la sua sigla in inglese) ha annunciato martedì che nel mese di febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando per il Messico: era da 11 anni che

Fabiola Di Gianfilippo nel cast dell’attesa serie Rai dal titolo “Jams” che andrà in onda su RaiGulp da lunedì 11 marzo : Fabiola Di Gianfilippo sarà nel cast dell’attesa serie tv “Jams”, in onda su Rai Gulp da lunedì 11 marzo. Vestirà i panni di Agata, mamma di Joy (la protagonista Sonia Battisti) di 11 anni che inizia la prima media. E’ una mamma molto presente, amorevole, dolce e con Joy ha un rapporto molto bello profondo emotivo, di grande confidenza. In casa si respira un clima pieno d’amore, anche con il marito con cui c’è una grande armonia e una ...

In 10 anni raddoppio delle imprese on-line tRainate dal mercato della telefonia : Diminuzione sensibile dei negozi al dettaglio quella a cui stiamo assistendo nelle città italiane di medie dimensioni, sia nei centri storici che nelle periferie, la stima afferma un calo dell’11,1% dal 2008 al 2018, pari a 63.826 imprese in meno. Stesso trend discendente per il commercio ambulante con il -11,7% e un calo di 11.441 bancarelle, che per la metà sono in mano a imprenditori stranieri. Al contrario, aumentano le imprese ...

OpeRaio di 65 anni muore cadendo dal tetto del cantiere a Roccaforte Mondovì : Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di mercoledì 6 marzo in un cantiere in via Terme a Roccaforte Mondovì, Cuneo,. Un Operaio di 65 anni ha perso la vita precipitando da un tetto ad una ...

Tirreno-Adriatico : tappe in diretta tv su Rai Sport dal 13 al 19 marzo : Tirreno-Adriatico: tappe in diretta tv su Rai Sport dal 13 al 19 marzo. Tanti gli appuntamenti di ciclismo del mese di marzo. Dopo la 13ª edizione delle Strade Bianche di questo weekend, nell’attesa delle Classiche del Nord, si correrà la 54ª edizione della Tirreno-Adriatico. La corsa dei due mari si disputerà dal 13 al 19 marzo 2019. A trasmettere la diretta tv non sarà soltanto EuroSport, ma anche la Rai. Le tappe verranno proposte su Rai ...

Padova - imprenditore si impicca in azienda. ?Trovato dalla moglie e da un opeRaio : Tragedia questa mattina, 5 marzo, a Vigonza nel Padovano: un operaio ha aperto le porte dell'azienda dove lavora e ha trovato il titolare impiccato, con lui c'era anche la moglie della...

Pensioni : riscatto agevolato contributi non versati dal 1996 in 60 rate e detRaibilità : La pace contributiva può iniziare ad essere richiesta da quei contribuenti che potranno utilizzarla per riuscire a centrare i requisiti di accesso alle Pensioni. L’Inps, infatti, ha messo a disposizione degli interessati il relativo modello di domanda denominato AP135. Con questo modello i lavoratori che sono alla ricerca di contributi per poter raggiungere le soglie di accesso alle varie misure Pensionistiche vecchie e nuove, potranno andare a ...

Game of Thrones - il tRailer dell'ultima stagione dal 15 aprile su Sky Atlantic (video) : Manca ormai un mese e mezzo al debutto dell'ultima stagione di Game of Thrones 8 e il trailer dell'ultima stagione de Il Trono di Spade è finalmente arrivato.Le spettacolari immagini anticipano i sei episodi della serie cult HBO che arriverà in Italia dal 15 aprile in contemporanea notturna (notte tra il 14 e il 15 aprile) e in prima serata sia su Sky Atlantic che in streaming su NOW Tv in versione originale sottotitolata (come il trailer che ...

Cast e personaggi di Britannia con Fortunato Cerlino di Gomorra : i primi episodi in chiaro su Rai4 dal 5 marzo : Cast e personaggi di Britannia sono pronti a conquistare il pubblico di Rai4 ad oltre un anno di distanza dal primo passaggio su Sky e a pochi mesi dall'esordio della seconda stagione. Per gli amanti del genere che unisce storia, leggenda, amore e combattimenti, sicuramente è arrivato il momento di conoscere anche questo piccolo gioiellino firmato dallo sceneggiatore di Edge of Tomorrow ovvero Jez Butterworth. Il primo appuntamento è previsto ...

Incidente su piattaforma al largo di Ancona - ENI : localizzato opeRaio disperso - feriti in ospedale : “In relazione all’Incidente che si è verificato questa mattina presso la piattaforma a gas Barbara F, con grande dolore Eni informa che il collega che risultava precedentemente disperso è stato individuato all’interno della cabina della gru situata sul fondale delle acque circostanti la piattaforma“: lo in una nota Eni, che esprime “profondo cordoglio alla famiglia del collega“. Per quanto riguarda i due operatori rimasti ...