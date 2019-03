Ragazza stuprata nell' ascensore della Circumvesuviana | fermati tre ragazzi di San Giorgio

Napoli - Ragazza stuprata nell'ascensore della Circumvesuviana : fermate tre persone : Sono tre, e hanno tutti tra i 18 e i 20 anni i ragazzini fermati dalla Polizia di San Giorgio a Cremano, nel napoletano, questa mattina all'alba. I giovani sono accusati di aver abusato, ieri pomeriggio, di una ragazza 24enne in un'ascensore della Circumvesuviana , sempre a San Giorgio a Cremano. Decisive sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno ripreso i soggetti mentre uscivano dalla stazione. Gli inquirenti ...

Violenza sessuale - parla la Ragazza incinta stuprata da 2 marocchini : Sono emersi altri dettagli riguardo un caso di Violenza sessuale avvenuto a Reggio Emilia nel settembre scorso, dove una ragazza italiana di 23 anni è stata violentata più volte da due uomini di origini nord africane. "Avevo paura che facessero del male a me e al bambino" ha dichiarato la ragazza . Violenza sessuale ai danni di una ragazza di 23 anni La ragazza quella sera era andata a cena con degli amici e, dopo una sosta in un bar, la giovane ...

Omicidio Desirée - la Ragazza era ancora vergine quando fu stuprata : L'Omicidio della ragazza di Cisterna di Latina, Desirée Mariottini, continua a far discutere. L'autopsia eseguita sul suo corpo ha rivelato un nuovo e scioccante dettaglio, il medico legale ha affermato che la giovane era vergine al momento dello stupro. Questo significa che la 16enne non si è mai concessa sessualmente in cambio di droga, dettaglio che fa cadere anche tutte le accuse di prostituzione al fine di drogarsi. Omicidio Desirée, la ...