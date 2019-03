PSG-Manchester United | “papera” di Buffon | Lukaku ringrazia per la doppietta VIDEO

sportfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019) PSG-, incontro molto bello e ricco di reti tra le due squadre che si stanno giocando l’approdo ai quarti PSG-, una gara tesissima in quel di Parigi. Attualmente le squadre si trovano sul punteggio di 1-2 in favore degli ospiti, guidati da un grandeautore di due reti. La seconda però è stata di fatto regalata da(prossimo al rinnovo), autore di un infortunio molto goffo. Il portiere italiano non ha bloccato un pallone non complicato ed ha favorito il tap-in del centravanti belga, ecco ildell’accaduto.A falha dee o segundo gol de.pic.twitter.com/EMRLyRe0IA— Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 6 marzo 2019@Romelu9 strikes again, giving some hope to @ManUtd #ManU #PSG pic.twitter.com/mNZ7fkc15m— Nobaim (@Nobaim_nanot) 6 marzo 2019L'articolo PSG-: ...

