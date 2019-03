Psg-Manchester United | errore di Buffon sul gol di Lukaku VIDEO

calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019) PAPERA– Si stanno giocando le partite valide per gli ottavi di finale di Champions League, in campo non solo la Roma contro il Porto ma anche il Psg contro il. Red Devils in vantaggio grazie alla doppietta realizzata da, per i padroni di casa in rete invece Bernat.del portiere, l’estremo difensore ex Juventus si è fatto sfuggire il pallone su un tiro da lontano,riporta in vantaggio loe qualificazione apertissima.strikes again2 PSG 1 #PSGMUN #ManUtd #ChampionsLeague #ucl #utdpsg #MUNPSG #credit @btsportfootball @ChampionsLeague pic.twitter.com/wSGkpLqQHo— Uk_goals (@Uk__goals) 6 marzo 2019L'articolo Psg-disul gol diCalcioWeb.

ManUtd_Es : FINAL DEL PRIMER TIEMPO: PSG 1-2 Manchester United. Doblete de @RomeluLukaku9 #UCL - brlive : Halftime. PSG 1-2 Manchester United (3-2 AGG.) Porto 1-1 Roma (2-3 AGG.) - Jon_LeGossip : OFFICIAL: Gianluigi Buffon starts in goal for PSG vs. Manchester United NOT Alphonse Areola. #PSGMU #UCL -