ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Piccole coltivazioni, dentro alle strutture sanitarie, per alleviare la sofferenza dei bambini in ospedale. Spazi verdi a cui hanno accesso i piccoli pazienti per dedicarsi alla cura di piante, fiori e ortaggi durante la loro degenza. Da tempo, di questo, si occupa "Missione Sogni", onlus presieduta da Antonella Camerana che, dal 2003, realizza, a scopo terapeutico, "gli Orti dei Sogni", destinati ai bambini ricoverati nelle pediatrie dei principali ospedali milanesi. Il progetto, a oggi, è attivo in sei ospedali del capoluogo lombardo. Dall'Ospedale Luigi Sacco alla clinica pediatrica De Marchi, dalla Fonzazione IRCCS-Istituto Nazionale dei Tumori allo Spazio Vita Niguarda, ma anche Casa Archè-Fondazione Archè, Ospedale Fatebenefratelli-Casa Pediatrica. Per finanziare l'iniziativa, la onlus ha ideato un evento, giunto quest'anno alla sua seconda edizione. L'hanno chiamato "...

Ale_De_Chirico : 'Profumi e Balocchi', arriva a Milano la manifestazione che fa crescere 'gli Orti dei Sogni' - Fabio_Galletti : @TopaM79 Per la tua piccolina / non compri mai balocchi / Mamma, tu compri soltanto profumi per te! (1928) - cinziadiorio : @lasorelladikarl In effetti io ho una sola figlia perché gli altri figli li ho barattati con borse Hermes, viaggi i… -