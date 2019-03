Procreazione assistita e parto indolore in arrivo all' ospedale dell' Aquila

Centro di Procreazione Medicalmente Assistita : Centro di Biologia della Riproduzione a Palermo : Il Professore Ettore Cittadini è uno dei pionieri della Fecondazione Assistita in Italia: la prima bambina fecondata in vitro in Italia è nata a Palermo proprio grazie a lui e la sua equipe nel lontano 1984. In questa intervista, il Professore e la sua squadra ci presentano il Centro di Biologia della Riproduzione a Palermo. ????? Rivolgersi a un Centro di PMA può essere più facile di quello che si immagina visto che i centri sono diffusi ...

Centro di Procreazione Medicalmente Assistita : Promea a Torino : La caratteristica principale del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita Promea a Torino, come ci racconta il Dott. Giuseppe Delogu, è di poter offrire alle coppie tutto ciò che necessitano per realizzare il loro sogno. ??? Rivolgersi a un Centro di PMA può essere più facile di quello che si immagina visto che i centri sono diffusi su tutto il territorio nazionale e oggi si applicano, nel nostro Paese, le procedure più avanzate per la ...

Rischio oncologico e Procreazione medicalmente assistita : Nel corso degli anni il numero di donne che si sottopone a terapie di stimolazione ovarica per le tecniche di riproduzione assistita aumenta considerevolmente. Spesso quando si parla di terapie ormonali le donne vanno incontro ad ansia e timori sui possibili effetti che queste potrebbero avere sulla loro salute, tra cui il Rischio di sviluppare una patologia tumorale. Uno dei vari motivi che determina preoccupazione è che queste cure vengono ...