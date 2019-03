Presentato il Festival della salute globale | a Padova si discuterà di medicina

Festival di Berlino 2019 - Presentato in anteprima mondiale “Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti : “Grazie di avermi guardata”. Verida, poco più che un’adolescente, vive nascosta sotto lunghe tuniche e strati di veli. Ma sa che gli occhi del suo giovane amico sanno vedere oltre, o almeno quanto basta per darle la forza di andare avanti. E’ un’altra bella sorpresa tricolore il film Il corpo della sposa – Flesh out di Michela Occhipinti , esordiente con un film di finzione e concorrente nella sezione Panorama. Nato dallo sguardo cosmopolita ...

Sanremo 2019. La storia : tutti i Presentatori e i direttori artistici del Festival. Pippo Baudo (13 edizioni) il principe dei conduttori : Il Festival di Sanremo non è solo musica. Sul palco dell’Ariston a fare la differenza spesso sono stati, in positivo e in negativo, i presentatori e dietro le quinte i direttori artistici, veri e propri talent scout capaci di capire in anticipo le potenzialità dei pezzi che ambivano a partecipare alla kermesse canora. Pippo Baudo è il presentatore principe del Festival di cui è stato per ben tredici volte il conduttore, seguito a ruota da ...