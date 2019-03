Porto-Roma 2-1 La Diretta Marega riporta avanti i lusitani

Live Porto-Roma 2-1 Si va ai tempi supplementari : Nella gara d'andata, Nicolò Zaniolo ha incantato l'Europa con una doppietta. Al do Dragao, nel match di ritorno degli ottavi di Champions fra Porto e Roma, la squadra di Conceicao...

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-LIVE (2-1) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (2-1) 62‘ Brutto fallo di Militao su Kolarov. 58′ Ammonizione sia per Dzeko che per Pepe. 55′ Ammonito Karsdorp. 55′ Telles mette in mezzo la palla per Otavio che calcia ma viene murato dalla difesa giallorossa. 53′ GOOOOL PORTO! MAREGA! GRAN CROSS IN MEZZO DI CORONA, MAREGA E’ TUTTO SOLO E COLPISCE COL DESTRO AL VOLO! 2-1 ...

Infortunio DE Rossi – Per Daniele De Rossi la gioia per il calcio di rigore trasformato con freddezza al minuto 37 e finora decisivo contro il Porto per il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League per la sua Roma è durata soltanto pochi minuti. Quando sono trascorsi infatti appena altri 8

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-LIVE (1-1) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (1-1) 41′ Il Porto sembra aver accusato il colpo, infatti sta facendo fatica a cercare una reazione. 37′ GOOOOOOL ROMAAAA! IL CAPITANOOOOO! DANIELE DE ROSSI! SPIAZZA CASILLAS! 1-1 IMPORTANTISSIMO! 36′ RIGORE PER LA ROMA! Perotti avanza in area ma viene fermato fallosamente da Militao. 35′ Soares calcia in porta ma Olsen para ...

Porto-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale-LIVE (1-0) : Porto-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (1-0) 30′ Perotti crossa in mezzo, Dzeko tira col destro al volo ma trova la deviazione, quindi angolo. 26′ GOOOOOOL PORTOOOOOO! SOARES! Brutto errore di Manolas che perde palla, Corona la passa a Marega che la mette in mezzo a Soares, il brasiliano appoggia il pallone facilmente in rete. Porto in vantaggio. 25′ Gioco momentaneamente fermo ...