Pininfarina Battista | l' unica hypercar di lusso elettrica

Pininfarina Battista - l’hypercar elettrica e supersonica stupisce Ginevra [GALLERY] : La nuova hypercar elettrica dell’atelier italiano vanta una potenza di ben 1.900 CV e una coppia pari a 2.300 Nm L’eccellenza di Pininfarina nel design e nella manifattura artigianale di vetture esclusive trova una nuova espressione nella Battista , hypercar elettrica lanciata al Salone dell’Auto di Ginevra da Automobili Pininfarina , il nuovo marchio di #auto di lusso sostenibili controllato da Mahindra & Mahindra Ltd. Con una potenza e ...

Automobili Pininfarina Battista - Ecco la prima hypercar elettrica italiana : Roma, 13 aprile 2018: nasce ufficialmente Automobili Pininfarina , nuovo marchio italiano dedicato alla costruzione di lussuose auto elettriche ad altissime prestazioni. Ginevra, 4 marzo 2019: viene svelata in ante prima mondiale la prima vettura della marca, una conturbante sportiva a emissioni zero, capostipite di una futura famiglia di veicoli a elettroni. Porta il nome di un peso massimo dell Automobili smo italico, Battista , quel ...

Salone di Ginevra - il bolide Pininfarina Battista in versione elettrica : In occasione dell'apertura della kermesse, il 5 marzo per la stampa, l'auto sarà svelata al mondo intero. La serata precedente sarà dedicata all'hypercar e ad un pubblico super selezionato che potrà ...