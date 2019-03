Piazza Affari tonica grazie alla Bce

Timido rialzo per Piazza Affari : Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano , mentre il resto di Eurolandia viaggia attorno alla parità. A Wall Street, l' S&P-500 prosegue le contrattazioni in Timido calo. L' Euro / Dollaro USA ...

Ocse taglia il Pil italiano ma Piazza Affari è la Borsa migliore : L'economia italiana dovrebbe tornare a crescere dello 0,5% nel 2020 a fronte di una stima di +0,9% precedente. Sempre riguardo al quadro domestico, l'indicatore anticipatore ha segnato a febbraio un'...

Vola a Piazza Affari ASTM : Brillante rialzo per il gestore autostradale , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,38%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ASTM ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Cerved Group : Protagonista Cerved Group , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,53%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'...

Piazza Affari : in acquisto Fiat Chrysler : Brilla il Lingotto , che passa di mano con un aumento del 4,61%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiat Chrysler rispetto all'indice, ...

FCA accelera sul circuito di Piazza Affari : Brilla Fiat Chrysler , che passa di mano con un aumento del 3,08% conquistando la vetta del principale paniere fino a pochi minuti fa territorio di Saipem . A fare da assist alle azioni del Gruppo ...

Maps prepara il debutto a Piazza Affari : Maps, società attiva nel settore della digital transformation, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant sul listino AIM Italia. Il ...

Prysmian in picchiata a Piazza Affari : A picco il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che presenta un pessimo -6,52%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Geox : Brillante rialzo per l' azienda delle scarpe che respirano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,07%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di Saras : Seduta vivace oggi per la società energetica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Go Internet : Protagonista Go Internet , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,13%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Go Internet ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati dagli Usa - 6 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende dati macroeconomici perlopiù provenienti dagli Stati Uniti. Ci saranno anche dati Ocse

Parmalat - stop in extremis per l'addio a Piazza Affari. Il Tar del Lazio blocca il delisting : MILANO - l'addio di Parmalat da Piazza Affari dovrà attendere. Su richiesta della banca americana Citi il Tar del Lazio ha disposto in via cautelare la sospensione delle delibere della Consob che ...

Parmalat e Luxottica salutano Piazza Affari : Parmalat e Luxottica dicono addio a Borsa Italiana , con le rispettive azioni revocate dalla quotazione nella giornata di oggi 5 marzo 2019. L'azienda specializzata nel latte, yogurt, panna e nel ...