sportfair

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Champions League: PSG a casa già agli ottavi di finaleper mano delpassato questa sera a3-1 PSGChampions League! E’ questa la notizia della serata, che fa eco all’eliminazione di ieri sera del Real Madrid. Due delle grandi favorite della competizione sono fuori già agli ottavi di finale. Dopo il 2-0 per ini nella gara d’andata in Inghilterra, in pochi avrebbero previsto una clamorosa remuntada da parte dello. Questa sera invece aè calato il silenzio, con i Red Devils che sono passati col punteggio di 3-1 al termine di un incontro incredibile. Lukaku ha aperto le danze, prima del parino, poi la papera di Buffon a regalare il momentaneo 2-1 agli avversari. Nel finale di gara però è successo l’incredibile, con il direttore di gara che ha assegnato un calcio di rigore grazie ...

Sport_Fair : Pazzesco a Parigi: il Manchester United vince 3-1, disastro PSG, eliminato dalla Champions League! - hgraph7 : RT @il_farmacista: Pazzesco a Parigi. - il_farmacista : Pazzesco a Parigi. -