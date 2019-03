huffingtonpost

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Parità di, ilviene da un'università, Milano: qui c'è un "equilibrio perfetto" di uomini e donne tra le "figure di comando" dell'ateneo, ma anche una forte e crescente presenza femminile tra i docenti e gli studenti.Lo dimostra il primo "Bilancio di", presentato alla fine del gennaio scorso, che documenta come le donne rappresentino il 44% del corpo docente, il 60% del personale tecnico amministrativo e il 62% degli iscritti. Parità in Consiglio d'Amministrazione e nel Senato Accademico. Sei donne alla guida dei dipartimenti, in tutto quattordici.Una donna Rettore, Cristina Messa. Una donna direttore generale, Loredana Luzzi. Una condizione miglioremedia nazionale, in un mondo, quello universitario, in cui comunque la presenza femminile è maggiore e più equilibrata che in altri settorivita ...

Andgasperini : RT @MoniaMelis: Quando la parità di genere s'impara a scuola #sardegna #cagliari #parità #lottomarzo - unimib : RT @HuffPostItalia: Parità di genere, il buon esempio della Bicocca e del risparmio americano - HuffPostItalia : Parità di genere, il buon esempio della Bicocca e del risparmio americano -