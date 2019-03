Papera Buffon e rigore al 90esimo | lo United vince 3-1 e sbatte il Psg fuori dalla

ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Vent’anni dopo, altra rimonta di Solskjaer Clamoroso al Parco dei Principi. Il Manchesterrimonta il Psg e passa ai quarti di finale. La squadra di Tuchel è clamorosamenteChampions League. Il Psg aveva vinto 2-0 a Old Trafford e il ritorno sembrava una passeggiata. Invece è finita 3-1 per il Manchesterallenato da quel Solskjaer che già si rese protagonista – da giocatore – di una clamorosa rimonta (sempre con la maglia dello) ai danni del Bayern Monaco: due gol nel recupero e coppa alzata da Ferguson. Era il 1999. Vent’anni dopo, la storia si ripete. Stavolta Solskjaer è sulla panchina dei Red Devils.Prosegue invece la maledizione diprotagonista in negativo della serata. È accaduto l’impensabile al Parco dei Principi. Il Psg ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare. Si è reso protagonista di errori ...

pisto_gol : Il Calcio a volte è ingiusto, come la vita: il PSG domina tutte e due le partite, vince 2:0 a Old Trafford ma perde… - Testament73 : RT @platanix1: ..#Buffon anche quest'anno fuori dalla Champions: ..vabbè, avrà pure fatto una papera, ma Lukaku che ne approfitta ha propri… - cn1926it : #ChampionsLeague, #PSGManUtd 1-2 all'intervallo: che papera di #Buffon! -