Papa | basta seguire soldi e potere

Elisa - malata di leucemia a 4 anni - cerca un nuovo donatore : il primo trapianto è fallito. Il papà : 'La belva bastarda è tornata' : Siamo in uno dei centri piu all'avanguardia di queste malattie terribili, il Bambino Gesù del Vaticano e con dei professionisti tra i migliori al mondo, il prof Franco Locatelli, ha guarito ...

Pedofilia - alle vittime non bastano le parole del Papa : "La Chiesa non è vittima - ma carnefice" : Il Pontefice ha assicurato che per arginare la piaga degli abusi sessuali la Chiesa adotterà "serietà impeccabile". Ma per...

Pedofilia nella Chiesa - Papa Francesco : basta coperture - male da estirpare : Il discorso lungo e articolato del Papa ha affrontato il fenomeno degli abusi soprattutto con una impronta sociologica, mettendo in risalto che l'estensione è tale da coinvolgere tutti: la politica, ...

Il monito del Papa : “Non bastano scontate condanne - serve concretezza” : Papa Francesco ha aperto lo storico vertice in Vaticano dedicato alla tutela delle vittime di abusi sessuali. Un incontro a cui partecipano 190 persone, fra cui i presidenti delle conferenze episcopali arrivati da tutto il mondo e una delegazione di vittime. I fedeli si attendono "non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre", ha detto Bergoglio nel discorso di apertura. "Dinanzi alla piaga degli abusi ...

Papa Francesco apre il summit sulla pedofilia : "Serve una purificazione - non bastano semplici e scontate condanne" : "Il popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre". Papa Francesco apre la delicatissima quattro giorni di summit in Vaticano, richiesta da lui stesso per arginare la piaga della pedofilia nella Chiesa chiedendo una "purificazione".Partecipano all'Incontro su "La protezione dei minori nella Chiesa" i presidenti delle Conferenze Episcopali della Chiesa Cattolica, i capi ...

Il Papa : per eliminare la fame nel mondo non bastano gli slogan : ... è tornato in Vaticano in fine mattinata dopo avere incontrato anche i dipendenti dell'Ifad, ringraziandoli per il loro lavoro 'controcorrente' rispetto alla fame e alla miseria diffuse nel mondo. ...

5 giorni non bastano per essere padri. Bisogna estendere il congedo papà. : Se i padri potessero contribuire in modo più attivo alla gestione della famiglia, potrebbero incentivare l'ingresso e la permanenza di molte più donne nel mondo del lavoro. Secondo le stime di Banca ...

Il Papa : «Basta sangue in Venezuela. Migranti - l'Europa aiuti l'Africa» : Città del Vaticano ? L?aereo proveniente da Panama è atterrato a Roma. Papa Francesco durante il volo ha confessato ai giornalisti presenti le sue paure per quello che sta...

Papa : 'Basta uso dei social per fomentare odio e pregiudizi' : È un invito a vivere con austerità e trasparenza, nella concreta responsabilità per gli altri e per il mondo". La politica deve avere la capacità di porre "la persona al centro come cuore di tutto; e ...

Tragedia migranti. Il Papa : "Dolore nel cuore". Di Maio : "Basta ipocrisie" : Dopo i due naufragi nel Mediterraneo costati la vita a 170 persone, tra cui donne e bambini, stamattina il Papa al termine dell'Angelus ha detto di avere "due dolori nel cuore, la Colombia e il Mediterraneo". Francesco è tornato a parlare del dramma dei migranti rivolgendo il suo pensiero alle "170 vittime del naufragio nel Mediterraneo che cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti. Preghiamo per loro e per coloro ...

Strage Corinaldo - il papà di una delle vittime : “Le stelle di Sfera Ebbasta non ci rappresentano” : Più di un mese dopo la tragedia alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre 6 persone sono morte mentre aspettavano l’arrivo del trapper Stera Ebbasta, parla il papà di una delle vittime, il quindicenne Mattia Orlandi: “Personaggi inseriti nella nostra quotidianità hanno avuto il coraggio di speculare sulla vita di questi poveri martiri”.Continua a leggere