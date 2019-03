Palermo | la musica di Miles Davis sul palco del Brass

ecodisicilia

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Storici jazzisti che hanno dato vita a registrazioni che hanno segnato in modo indelebile la crescitale di ognuno di noi e di molti musicisti nel mondo. Five Forvuole essere l'omaggio ...

Meringa28M : RT @Balarm_: #Musica, #eventi, giochi per #bambini e #sport: la terza edizione delle Domeniche in Favorita a #Palermo - Balarm_ : #Musica, #eventi, giochi per #bambini e #sport: la terza edizione delle Domeniche in Favorita a #Palermo - palermo24h : Messina, festa della donna al reparto di oncologia del Papardo: musica e un omaggio floreale alle pazienti in cura -