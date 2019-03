Pacchi-bomba a Londra | tutti spediti da Irlanda

Londra - disattivati 3 Pacchi bomba in stazioni metro e aeroporti : torna allarme terrorismo : Gli agenti hanno messo in sicurezza tre pacchi bomba, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo rudimentale. Non risultano feriti.? La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un...

Tre Pacchi bomba nella metro e negli aeroporti di Londra - si indaga per terrorismo. Non ci sono feriti : La polizia di Londra ha aperto un'indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell'ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo ...

