Ora o mai più | Amadeus rientra subito in tv | il regalino dai piani alti della Rai | cosa

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - Ora o mai più. La GP19 ha tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

La funzione Smart Compose di Gmail è Ora disponibile su tutti gli smartphone Android : La funzione di Smaert Compose di Gmail, finora esclusiva per i Pixel 3, è ora disponibile per tutti gli utenti Android. L'articolo La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti gli Smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Sondaggio - le cifre dell'euro-disastro di Di Maio e grillini : divOrati dal Pd : La politica italiana sarà triste, ma non noiosa e prevedibile. L' impensabile è sempre dietro l' angolo. Un anno fa fu l' affermazione dei Cinque Stelle. Poi l' incredibile ascesa della Lega a primo partito. Il prossimo colpo di scena è già nell' aria: il contro-sorpasso del Pd ai danni di Luigi Di

Reddito di cittadinanza - primo giorno per le domande senza il caos temuto. Di Maio : "Ora assumere 6mila persone" : primo giorno di richiesta del Reddito di cittadinanza senza grandi complicazioni in tutta l'Italia. Non ci sono state le code chilometriche temute e tutto si è svolto con ordine. Sul Reddito di ...

Carlo Conti : "Babbo è la parola che non ho mai detto - Ora recupero con mio figlio che mi chiama 7mila volte al giorno" : "Fino a sette/otto anni fa, nella mia classifica c'ero io, poi veniva il lavoro, poi il resto. Ora, in cima a tutto c'è mio figlio". Così si racconta Carlo Conti al settimanale Oggi prima di tornare in tv con La Corrida il 22 marzo e con i David di Donatello il 29 marzo. Il conduttore parla del figlio Matteo, di cinque anni, e di come abbia cambiato la sua vita: "Non rimpiango di averlo avuto tardi: a 30/40 anni ero molto preso da ...

Reddito cittadinanza - Di Maio Ora stato si occupa degli invisibili : Luigi Di Maio: "Oggi manteniamo una promessa, lo stato si occupa degli invisibili, persone meravigliose ma sfortunate che sono state nella periferia"

Pagelle TV della Settimana (25/02-3/03/2019). Promossi Amadeus e Ora o Mai Più. Bocciate la ‘mungitura’ del Milionario e Claudia Mori : Amadeus (Assunta Servello per Rai) 9 a Amadeus. Pochissimi conduttori ormai possono vantare un triplete di impegni catodici così variegato e performante. Nel suo portfolio il rassicurante “blockbuster ” Soliti Ignoti, il leggero Stasera Tutto E’ Possibile su Rai2 e, infine, il movimentato Ora o Mai Più che fa lievitare l’appeal social. Mica male per uno che, dopo un grande successo, era stato costretto a reinventarsi. 8 ...

Pensioni ultima Ora : Quota 100 “adatta a pochi” - incontro Di Maio-Cgil : Pensioni ultima ora: Quota 100 “adatta a pochi”, incontro Di Maio-Cgil Pensioni ultima ora: l’iter di conversione in legge del decreto n. 4/2019 procede a ritmo spedito. Dopo l’ok al Senato il decreto-legge è all’esame della Camera. Proprio all’interno dei passaggi verso l’approvazione definitiva si inserisce l’audizione degli esponenti sindacali di fronte alle Commissioni della Camera. Pensioni ultima ...

Donatella Milani : «Ad Ora o Mai Più sono stata lesa come insegnante e come donna. Rettore mi ha detto che sono una stron*a ma anche una grande» : Vieni da Me Non c’è due senza tre. Donatella Milani ritorna a Vieni da Me per fare un bilancio, insieme alle sue colleghe Jessica Morlacchi e Barbara Cola, dell’esperienza ad Ora o Mai Più, che sabato ha chiuso i battenti con la vittoria di Paolo Vallesi. sono state le sue parole, non propriamente lusinghiere verso il programma e i maestri, a catalizzare l’attenzione. La cantante giustifica, anzitutto, la frase pronunciata ...

L'Opa di Zingaretti sulla Tav Ora Di Maio ha paura dei dem : Sarebbe criminale ipotizzare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro', dice Zingaretti con occhi ben aperti sul mondo delle Coop rosse già fortemente coinvolte ...

Luigi Di Maio ridicolizzato da FiOravanti - ex 'ministro dello sport M5s' : 'Alle europee si rischia la batosta' : Un anno fa era il ministro dello sport designato da Luigi Di Maio per il governo M5s , poi l'ex nuotatore e olimpionico azzurro Domenico Fioravanti è stato dimenticato, calpestato dalla formidabile ...

Luigi Di Maio ridicolizzato da FiOravanti - ex "ministro dello sport M5s" : "Alle europee si rischia la batosta" : Un anno fa era il ministro dello sport designato da Luigi Di Maio per il governo M5s, poi l'ex nuotatore e olimpionico azzurro Domenico Fioravanti è stato dimenticato, calpestato dalla formidabile macchina di propaganda grillina velocissima ad archiviare il "delirio" della lista dei ministri fatta p

Vieni da me - Donatella Milani contro i coach di Ora o Mai più : 'Sono stata lesa' : Ormai Donatella Milani è ospite assidua del salotto di Vieni da me . In una nuova intervista rilasciata alla conduttrice Caterina Balivo ha lanciato nuove accuse contro i coach di Ora o mai più , il ...

Vieni da me - Donatella Milani contro i coach di Ora o Mai più : "Sono stata lesa" : Ormai Donatella Milani è ospite assidua del salotto di Vieni da me. In una nuova intervista rilasciata alla conduttrice Caterina Balivo ha lanciato nuove accuse contro i coach di Ora o mai più, il programma canoro di Rai1 condotto da Amadeus che si è da poco concluso. La cantante, infatti, ha rifer