Ocse | recessione Italia | Pil 2019 a -0 | 2% Frenata Istat | ulteriore

L'Ocse taglia drasticamente la crescita italiana : "Nel 2019 il Pil a -0 - 2% - sarà recessione" : L'Ocse taglia drasticamente le stime di crescita dell'Italia. Nell'Interim Economic Outlook il quadro per la penisola è negativo soprattutto per il 2019, con un pil in calo dello 0,2%, mentre per il 2020 è attesa una crescita dello 0,5%.Nelle sue proiezioni dello scorso novembre, L'Ocse prevedeva un incremento del pil italiano dello 0,9% in entrambi gli anni e la revisione al ribasso sul 2019, pari a -1,1 punti percentuali, ...