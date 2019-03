Noi pa | stipendio di marzo più basso

Cedolino marzo 2019 : stipendio NoiPA più basso - arrivano le addizionali : Cedolino marzo 2019: stipendio NoiPA più basso, arrivano le addizionali Il Cedolino marzo 2019 sta già facendo discutere. Diversi assistiti dell’amministrazione hanno infatti potuto vedere già l’importo dello stipendio del mese, che però è più basso. La causa? Le addizionali regionali e comunali. E così, dopo le trattenute di febbraio, ecco le tasse regionali e comunali che andranno a inficiare sullo stipendio a partire dal mese di marzo. ...

NoiPa cedolino marzo 2019 : data online e accredito stipendio : NoiPa cedolino marzo 2019: data online e accredito stipendio NoiPa cedolino marzo 2019: il calendario con le date di accredito stipendio non dovrebbe subire modifiche rispetto ai termini consueti. Andremo quindi a riepilogare le principali date da tenere a mente relative alle emissioni e all’accredito stipendio. Ricordando che sin dai primi giorni del mese sarà possibile consultare l’importo dello stipendio nell’area riservata (Self Service ...

App NoiPa : cedolino stipendio - detrazioni e self service. Come si usa : App NoiPa: cedolino stipendio, detrazioni e self service. Come si usa In molti hanno chiesto a NoiPa se fosse disponibile un’applicazione per agevolare la consultazione e la gestione del cedolino stipendio. Ebbene, app NoiPa è già disponibile gratuitamente su Play Store (per smartphone Android) e Apple Store (per iPhone). “L’avete chiesta, l’abbiamo realizzata!”, scrive NoiPa sulla pagina Facebook. Disponibile da giovedì 21 febbraio 2019, ...

NoiPa stipendio febbraio 2019 : arretrati e perequazione sul cedolino : NoiPa stipendio febbraio 2019: arretrati e perequazione sul cedolino perequazione cedolino febbraio 2019 Nello stipendio di febbraio elaborato da NoiPa ci sarà anche l’inclusione dell’elemento perequativo, il quale, per via di questioni logistiche, non è potuto essere stato inserito nel cedolino di gennaio. L’elemento perequativo riguarda quel piccolo aumento finalizzato a mantenere l’aumento stipendiale sulla prestabilita media di 85 euro ...

Autonomia - al Sud Italia uno stipendio su due lo paghiamo Noi : Quando c' è da mangiare a spese dello Stato in Italia non si tira indietro nessuno. Per avere un' idea di quanti quattrini pubblici ogni anno vengano distribuiti sul territorio, in attesa che il reddito di cittadinanza faccia lievitare a dismisura la torta, basta sfogliare il dettagliato rapportone

