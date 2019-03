Nicola Zingaretti | usato sicuro per il Pd | non solo Luigi Zanda | torna anche Paolo

Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd : Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd Dopo le Primarie di domenica scorsa – 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico. Zingaretti dal 2013 è governatore della regione Lazio. Nicola Zingaretti: Quanto guadagna un presidente di regione A fine 2012, la Conferenza delle regione ha disposto un tetto massimo di 13.800 lordi – comprensivi di indennità e spese ...

Nicola Zingaretti si prende il PD - ecco il nuovo segretario : Zingaretti il nuovo segretario del PD, Matteo Renzi: “Basta fuoco amico” Nicola Zingaretti è, con percentuali che – a scrutinio ancora in corso – superano il 60% dei consensi, il nuovo segretario del Partito democratico. I dati ufficiali delle primarie, celebrate oggi in 7 mila seggi, tra gazebo e circoli, in tutta Italia, ci saranno … Continue reading Nicola Zingaretti si prende il PD, ecco il nuovo segretario at ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo votavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Paola De Micheli - la vice di Nicola Zingaretti nel Pd : quando con Maria Elena Boschi... : Nel Pd si stanno rimescolando le carte dopo l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario. Il ruolo di vice con ogni probabilità sarà assegnato a Paola De Micheli, che è stata l'organizzatrice della campagna elettorale "Piazza Grande". Lei e il governatore del Lazio hanno legato durante la ricostruzi

Nicola Zingaretti ha scelto il tesoriere : Luigi Zanda : La prima, delicata, casella è stata occupata. Il nuovo tesoriere del Pd sarà Luigi Zanda. C'è stato il colloquio e l'ex capogruppo ha già accettato l'incarico. Con una battuta felice: "È un incarico immaginario. Perché per fare il tesoriere ci vuole il tesoro, mentre qui il tesoro non c'è".La situazione dei conti del Pd è davvero catastrofica. Tanto per dirne una. L'assemblea di ...

Nicola Zingaretti - ecco chi si schiera col nuovo segretario : la prova - il Pd non vincerà mai : Tutti i radical chic che con la gestione Matteo Renzi avevano abbandonato il Pd, ora con l'elezione di Nicola Zingaretti sono tornati a casa. Il che probabilmente ci fa già pensare che sarà l'ennesimo flop della sinistra. "Glielo dico io, che sono uno di quelli che c'è sempre stato e ci sarà sempre,

20 affermazioni di Nicola Zingaretti da tenere a mente : ... Repubblica, 4, 'Del residuo fiscale non se ne parla' altrimenti 'si distrugge l'Italia', La Stampa, Questa #Lega di #Salvini sta affondando il nord e l'economia italiana. Il #sovranismo è un ...

20 affermazioni di Nicola Zingaretti da tenere a mente : L'economia da rilanciare, il lavoro, alleanze ed equilibri da trovare dentro e fuori il partito, le diseguaglianze sociali e la povertà da combattere, e poi l'Europa da rivedere e a cui proporsi alle elezioni di maggio. Sono molti i dossier sui quali Nicola Zingaretti dovrà lavorare nei prossimi mesi. Ecco il nuovo segretario nazionale del Pd, ritratto in 20 recenti affermazioni. Dichiarazioni di intenti e di posizione su alcune questioni ...

Striscia la Notizia dà il benvenuto a Nicola Zingaretti : gaffe da brividi - cosa gli esce dalla bocca : Puntuale, anzi puntualissimo, ecco il "benvenuto" di Striscia la Notizia al neo-segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il tg satirico di Canale 5, infatti, gli ha dedicato un servizio nella puntata di lunedì 4 marzo: "Tutto ma proprio tutto sul neo segretario del Partito Democratico". S'inizia con un

Vittorio Feltri - bomba politica : "Perché ora spero nel Pd di Nicola Zingaretti" : "Il clima attorno al Pd fa ben sperare solo per un aspetto. Si spera che Nicola Zingaretti col suo partito un po' difficoltà riesca comunque a superare i grillini che sono in discesa. Il Pd è in salita, i grillini in discesa, il sorpasso non mi pare un'ipotesi così campata in aria". Vittorio Feltri

Nicola Zingaretti "studia" da vicepremier : alla prima uscita da segretario Pd sbaglia il congiuntivo : "Chiediamo che i bandi non si interrompino..". Nicola Zingaretti, alla sua prima uscita da segretario dem va a Torino per discutere di Tav. E, intervenendo sul tema, sbaglia il congiuntivo.Lo scivolone non è passato inosservato sui social. "Si è sempre detto che il Pd di Zingaretti avrebbe aperto all'alleanza con i 5 stelle. Ebbene, la strada è aperta: il neo segretario, oggi sui cantieri della Tav, sbaglia il congiuntivo, ...

Sondaggio - vola il Pd con Nicola Zingaretti : il ritorno rosso - cifre da brividi : Nuovo Sondaggio choc per il Movimento 5 Stelle: secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Pd incassa l'effetto primarie e guadagna in una settimana 1,3 punti, risalendo al 19,8% a un passo da quota 20 mentre i grillini, perdono un altro mezzo punto scendendo al 22,1 per cento. A un

