Napoli-Salisburgo | conferenza stampa Ancelotti | “Gara non decisiva”

Europa League : Eintracht Francoforte banco di prova per l’Inter. Quarti di finale alla portata del Napoli - a 1.48 con il Salisburgo : L’Inter è chiamata alla prova Eintracht Francoforte, per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Non è un buon momento per la truppa di Spalletti: nello scorso turno di campionato è arrivata la sconfitta con il Cagliari e, contemporaneamente, il sorpasso del Milan al terzo posto. L’Eintracht poi, è un avversario da prendere con le molle, specie in Europa League dove è ancora imbattuto e ha vinto 7 gare su 8. Il match si ...

Salisburgo - Schlager vede Napoli : 'Il peggior avversario possibile' : Xaver Schlager, giovane e talentuoso centrocampista del Salisburgo, non vede l'ora di tornare in campo in Europa League ed avverte i suoi tifosi: 'Il Napoli è ad un livello ancora più alto di Borussia ...

Formazioni Napoli vs Salisburgo - Europa League 7-3-2019 e analisi : analisi e Formazioni di Napoli vs Salisburgo, Europa League 7-3-2019Europa League//Napoli//Salisburgo – Il Napoli ormai deve puntare forte sull’Europa League. E’ ormai palese l’impossibilità di riaprire i giochi in campionato, dove la Juventus viaggia a +16 e con due scontri diretti a favore, così come sembra al sicuro la seconda piazza, visti gli otto punti sul Milan terzo. Anche perché il Salisburgo sull’Europa League punta tantissimo, sia ...

Europa League - Collum per Eintracht-Inter e Kulbakov per Napoli-Salisburgo : Lo scozzese William Collum dirigerà Eintracht Francoforte-Inter, match d'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma in Germania giovedì 7 marzo alle 18.55. Il bielorusso Aleksei ...

Salisburgo - Lainer : 'Onorato dell'interesse del Napoli - Ancelotti top' : Stefan Lainer , terzino del Salisburgo è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: Ci racconta la trattativa di quest'estate? 'Quando ho saputo che il Napoli era interessato a me e che aveva fatto una proposta concreta per prendermi, mi sono sentito onorato. Stiamo parlando ...

Napoli-Salisburgo in tv - Europa League 2019 : come vederlo gratis e in chiaro. Orario e programma su TV8 : Giovedì 7 marzo 2019 il Napoli affronterà al San Paolo il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2019. La partita sarà visibile in tv e streaming, gratis ed in chiaro, su TV8. Metabolizzata la sconfitta in Campionato contro la capolista Juventus, i partenopei si ritufferanno in quello che è diventato il grande obiettivo stagionale. Con un allenatore vincente come Carlo Ancelotti, l’Europa League rappresenta un ...

Napoli - Salisburgo show pre-Europa League : tris al Wolfsberg e +14 sulla seconda : Sedici vittorie in 20 partite, 14 punti di vantaggio sulla seconda, il Lask, che scenderà in campo domenica,, 49 gol fatti e 18 subiti. Sono i numeri del Salisburgo , sempre più dominatore in Patria. ...