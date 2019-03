Napoli | ragazza stuprata nell' ascensore della Circumvesuviana | fermate tre persone

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Sono tre, e hanno tutti tra i 18 e i 20 anni i ragazzini fermati dalla Polizia di San Giorgio a Cremano, nel napoletano, questa mattina all'alba. I giovani sono accusati di aver abusato, ieri pomeriggio, di una24enne in un', sempre a San Giorgio a Cremano. Decisive sono state le immagini delle telecamere di sorveglianzazona, che hanno ripreso i soggetti mentre uscivano dalla stazione. Gli inquirenti le hanno visionate per tutta la notte, stamane all'alba i tre sono stati raggiunti dagli agenti presso i loro domicili, e sono stati arrestati. Laè ancora sotto choc per quanto avvenuto.I fatti Erano circa le ore 18:00 di ieri pomeriggio, un'ora in cui ancora c'è luce in questo periodo dell'anno, anche se non moltissima. La 24enne, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, era da sola in un convoglio del treno, quando ad un ...

