Napoli | abuso della Circumvesuviana | i parenti degli arrestati contro i giornalisti

Napoli - il procuratore regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Campania, Michele Oricchio, è stato prosciolto dal gup del Tribunale di Napoli Nord Luca Battinieri dall’accusa di abuso d’ufficio in relazione a presunte interferenze in un processo tributario a Salerno, dove ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Tributaria. PROSCIOLTI Oricchio E PAGANO – Per questa vicenda, insieme al procuratore Oricchio, è stato prosciolto anche l’ex ...