Napoli | 24enne violentata sulla Circumvesuviana Fermati 3 giovani

Napoli - 24enne violentata su Circumvesuviana : tre giovani fermati : Napoli , 6 mar., LaPresse, - Tre giovani napoletani sono stati fermati con l'accusa di violenza sessuale in seguito agli abusi su una donna di 24 anni, avvenuti ieri pomeriggio nell'ascensore della ...

Fermati tre ragazzi per la violenza sessuale sulla 24enne nella Circumvesuviana di Napoli : Sono tre i ragazzi tra i 18 e i 20 anni per i quali è stato emesso un fermo di polizia giudiziaria per la l'episodio di denunciata violenza sessuale accaduto nella stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana, treno locale che collega Napoli con l'hinterland intorno al Vesuvio. All'individuazione dei presunti responsabili dell'abuso ai danni di una 24enne con problemi psicologici hanno contribuito sia racconto della ragazza, ...