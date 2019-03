Muore sbranato da uno dei leoni che teneva nel giardino di casa | “È rimasto intrappolato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Michal Prasek, 34enne di Zdechov, in Repubblica Ceca, è stato ucciso da uno deicherinchiusi in una gabbia neldisua. A trovare il corpo senza vita dell’uomo è stato il padre che ha subito chiamato la polizia: per riuscire a recuperare il cadavere è stato necessario abbattere tutti e due i suoi felini. A dare la notizia è la Bbc, secondo cui a ferire mortalmente l’uomo sarebbe stato un grosso leone maschio di 9 anni acquistato nel 2016. Lo scorso anno invece, Prasek aveva comprato anche una leonessa, nonostante non avesse ottenuto il permesso di possedere ie custodirli inPer questo motivo era stato anche multato dopo le segnalazioni di alcuni vicini di, terrorizzati dalla presenza degli animali selvatici che l’uomo portava anche in giro per le strade al guinzaglio. Non trovando prove di eventuali atti di crudeltà ...

