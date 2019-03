MotoGP | Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 | “Abbiamo intrapreso la strada

MotoGP – Valentino Rossi ci crede - le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp del Qatar : “mi sento bene” : Valentino Rossi arriva in Qatar con lo spirito giusto: le parole del Dottore alla vigilia del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp Gli appassionati delle due ruote fremono: domenica si disputerà il primo Gp della stagione 2019 del Motomondiale e lo spettacolo è assicurato, tra sorprese, novità e rivalità. I piloti hanno lavorato sodo durante l’inverno, così come i loro team e adesso non vedono l’ora di schierarsi in pista per ...

MotoGP – Dalla sfida con Valentino ai favoriti per il 2019 - Vinales precisa : “battere Rossi? Era una battuta” : Maverick Vinales pronto per la stagione 2019 di MotoGp: Dalla battuta sulla sfida col suo compagno di squadra, alle novità per il nuovo Motomondiale Domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp. I piloti, dopo le sessioni di test invernali, sono ormai pronti al debutto sul circuito di Losail. Le danze si apriranno ufficialmente giovedì con la primissima conferenza stampa dei piloti, per poi assistere alle ...

MotoGP – Bagnaia non ha dubbi - dal Dream Team Honda a Valentino Rossi : le parole sulle condizioni del Dottore fanno sognare i fan : Dal Dream Team Honda a Valentino Rossi: Pecco Bagnaia non ha dubbi sui suoi rivali alla vigilia dell’esordio in MotoGp La stagione 2019 di MotoGp è ormai alle porte: domenica si disputerà il primo Gp dell’anno, in Qatar, ma già a partire da giovedì si vivranno le prime emozioni con la primissima conferenza stampa dei piloti dell’anno, seguita, venerdì, dalle prime sessioni di prove libere. Tante le novità del 2019: da ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi - la determinazione di un campione incurante dei 40 anni : “Valentino Rossi è finito, Valentino Rossi è bollito“: le argomentazioni sul campione di Tavullia sono un po’ queste. Lui le avrà lette tante di quelle volte da riderci e scherzarci sopra però di fatto, compiuti i tanto annunciati 40 anni, qualcuno ha qualche convinzione in più sul ritenere il “Dottore” pensionabile. La stagione passata senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in ...

MotoGP - l’avvertimento di Biaggi a Viñales : “Yamaha libro complicato - Valentino Rossi è… ingombrante” : Il Corsaro ha parlato della stagione di MotoGp che sta per cominciare, soffermandosi anche su Valentino Rossi e sulle sue possibilità di vincere il decimo titolo mondiale Due ruoli da svolgere contemporaneamente, tornando finalmente a respirare a pieni polmoni l’aria del paddock. Max Biaggi si prepara a vivere una stagione esaltante, seguendo da un lato il suo Max Racing Team in Moto3 e l’Aprilia dall’altro nel ruolo di ...

MotoGP 2019. Valentino Rossi - più potenza e freni per la Yamaha : Valentino , invece, riparte piano, senza sbilanciarsi, senza promettere quello che invece vorrebbero sentirsi dire i suoi fans e probabilmente tutto il mondo della MotoGp . La stagione si accenderà ...

MotoGP – Pierino46 regala spettacolo al Ranch : la filastrocca per i 40 anni di Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi e la poesia per i suoi 40 anni: il dolce regalo ricevuto al Ranch di Tavullia da Pierino46 La stagione 2019 di MotoGp è alle porte: domenica inizia ufficialmente il nuovo Motomondiale, col Gp del Qatar. I piloti della categoria regina sono pronti a darsi battaglia, tra novità e sorprese. Occhi puntatissimi su Valentino Rossi, che vorrà capire se il lavoro effettuato durante l’inverno dalla Yamaha ha dato i frutti ...

MotoGP – Le sfide ravvicinate con Valentino Rossi e la M1 : “si possono vincere gare - ma per il campionato…” : Le sensazioni di Franco Morbidelli alla vigilia della stagione 2019 di MotoGp: le parole del giovane pilota italo-brasiliano del team Petronas Mancano pochissimi giorni ormai al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti per la prima sfida, in Qatar, che non lascerà insoddisfatti tutti gli appassionati delle due ruote. Tanti i campioni da tenere sott’occhio: dai piloti Yamaha, che dovranno capire se il team ha ...

MotoGP – Cadalora vs Gavira - il confronto tra il vecchio ed il nuovo coach di Valentino Rossi : “ecco le differenze” : Valentino Rossi e le differenze tra Cadalora e Gavira: il confronto tra i due coach del Dottore La stagione 2019 di MotoGp inizia ufficialmente domenica, col primo Gp dell’anno, in Qatar, sul circuito di Losail. Le danze si apriranno già giovedì, con la prima conferenza stampa piloti stagionale, mentre venerdì si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere. Occhi puntatissimi in casa Yamaha: i tifosi, ma anche i ...

MotoGP - Valentino Rossi : “I miei coach? Mi trovo bene con Gavira - lavoro sulla mia guida. Con Cadalora…” : Valentino Rossi ha cambiato coach durante l’inverno, Luca Cadalora non seguirà più infatti il Dottore come invece aveva fatto nelle ultime tre stagioni e il suo posto è stato preso da Idalio Gavira. Il nove volte Campione del Mondo si farà aiutare dall’ex centauro andaluso che nelle ultime stagioni ha fatto da coach a tutti i piloti della VR46 Riders Academy, la scuderia del fenomeno di Tavullia. Oggi il pilota della Yamaha, pRossimo ...

MotoGP al via in Qatar : da Valentino Rossi a Dovizioso tutti a caccia del padrone Marquez : Il Mondiale MotoGp che parte domenica 10 marzo sarà ovviamente una caccia a Marc Marquez, vincitore degli ultimi tre campionati, e di cinque sui sei che ha disputato in top class,. Se lui è il rider ...

MotoGP - Mondiale 2019 : i favoriti. Andrea Dovizioso sfida il Dream Team Honda. Valentino Rossi sogna di inserirsi : Il tempo dell’attesa sta per scadere e presto subentrerà il cronometro, quello vero. Nel pRossimo weekend il Mondiale 2019 di MotoGP inizierà e le ipotesi e le sensazioni lasceranno spazio al rumore dei motori e al sapore dell’asfalto. Sotto le luci dei riflettori di Losail (Qatar) prenderà il via un’annata nella quale non ci si annoierà di certo e in cui il livello di competizione sarà ancor più spietato. Il tema è il ...