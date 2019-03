MotoGP | Mondiale 2019 | la mina vagante Suzuki Rins e Mir velocissimi nei test invernali

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - ora o mai più. La GP19 ha tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi - la determinazione di un campione incurante dei 40 anni : “Valentino Rossi è finito, Valentino Rossi è bollito“: le argomentazioni sul campione di Tavullia sono un po’ queste. Lui le avrà lette tante di quelle volte da riderci e scherzarci sopra però di fatto, compiuti i tanto annunciati 40 anni, qualcuno ha qualche convinzione in più sul ritenere il “Dottore” pensionabile. La stagione passata senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in ...

MotoGP - Calendario Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Tutti i 19 GP : Il Calendario del Mondiale MotoGP 2019 prevede lo svolgimento di 19 Gran Premi: si incomincia il 10 marzo in Qatar e si termina il 17 novembre a Valencia, ci aspettano otto mesi di grande passioni con i migliori centauri del Pianeta pronti a darsi battaglia per la conquista del titolo iridato. Marc Marquez guiderà ancora una volta l’amata Honda per confermarsi sul trono ma lo spagnolo dovrà faticare molto per ribadire la sua leadership ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Maverick Vinales e la grande chance - una M1 finalmente pronta verso il titolo : Se ci fosse una graduatoria virtuale per eleggere il pilota che è uscito nel migliore dei modi dai test pre-stagionali della MotoGP, non potremmo che annoverare Maverick Vinales nelle prime posizioni. In vetta probabilmente no, perchè alcune criticità permangono in casa Yamaha, ma lo spagnolo (che quest’anno ha anche cambiato numero sulla carena, passando dal 25 al 12) ha dimostrato di sentirsi a proprio agio con la nuova M1, che lo ha ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Franco Morbidelli sogna il salto di qualità con la Yamaha SRT : Il conto alla rovescia sta per concludersi, domenica 10 marzo è sempre più vicina con l’Italia che può contare su diversi piloti competitivi in grado di fare risultato sin dalla prima gara in Qatar. Uno di questi è Franco Morbidelli, alla seconda stagione in MotoGP, il quale proverà ad effettuare un salto di qualità con il nuovo team Yamaha Petronas SRT dopo aver chiuso la stagione d’esordio in Honda con il Team Marc VDS in 15^ ...

MotoGP - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la difficile e affascinante sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia : Dopo una pausa di quasi quattro mesi è giunto il momento di tornare in pista per l’inizio del MotoMondiale 2019, che prenderà il via domenica 10 marzo a Losail con il Gran Premio del Qatar. L’Italia si presenta ai nastri di partenza del Campionato MotoGP con sei piloti (mai così numerosi dal 2005), tra cui un Andrea Iannone all’inizio di una nuova difficile ed affascinante avventura in Aprilia. Il nativo di Vasto, reduce da due ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la grande incognita Yamaha. Gestione delle gomme decisiva : riuscirà a colmare il gap da Honda e Ducati? : “Essere o non essere, questo è il problema“. Scomodare una così famosa citazione può sembrare ardito ma la Yamaha in questi ultimi due anni più volte si è trovata al cospetto di un dubbio amletico sulla propria identità. Una moto che, nel giro di pochissimo tempo, da oggetto del desiderio di tanti si è tramutata in enigma insolubile. Le zero vittorie di Valentino Rossi nel 2018 sono un dato emblematico delle grandi difficoltà della ...

MotoGP - Mondiale 2019 : i possibili outsider e le rivelazioni. Alex Rins e Danilo Petrucci in prima fila - Morbidelli e Bagnaia per stupire : Il Circus delle due ruote è pronto per aprire le porte e dare il via allo spettacolo. Nello scenario affascinante di Losail (Qatar), sotto le luci artificiali, i centauri della MotoGP sono desiderosi di regalare agli appassionati tante emozioni. La lunga pausa invernale è stata arricchita dai consueti test che hanno dato alcune indicazioni sui valori in pista ma non hanno detto tutta la verità rispetto alle qualità dei concorrenti. Nella classe ...

MotoGP - Mondiale 2019 in tv : chi saranno i telecronisti e commentatori di Sky? Guido Meda deus ex machina - novità per Moto2 e Moto3 : Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della stagione 2019 del MotoMondiale. Piloti e team sono in direzione Losail per dare il via alla propria annata con il Gran Premio del Qatar che, con i suoi riflettori, sancisce il via ufficiale del campionato. Tutto è pronto per regalarci 19 grandi appuntamenti ricchi di spettacolo e colpi di scena. Ma, chi sarà a raccontarci le gesta di Marc Marquez, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso? Sky Sport (che ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez resta il favorito n.1. Lo spagnolo punta ad allungare la striscia dei record : Il Mondiale MotoGP 2019 avrà diversi numeri interessati. 71, come il numero dell’edizione del campionato della classe regina. 19, come le gare in calendario. 22, come i partecipanti al via. 6, come le case costruttrici. 1, come il numero dei favoriti: Marc Marquez. Inutile fare finta di niente o girarci attorno. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, anzi tri-campione del mondo in carica, parte anche in questo campionato come ...

