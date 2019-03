MotoGp – Bagnaia non ha dubbi | dal Dream Team Honda a Valentino Rossi | le parole sulle

MotoGp - Mondiale 2019 : i possibili outsider e le rivelazioni. Alex Rins e Danilo Petrucci in prima fila - Morbidelli e Bagnaia per stupire : Il Circus delle due ruote è pronto per aprire le porte e dare il via allo spettacolo. Nello scenario affascinante di Losail (Qatar), sotto le luci artificiali, i centauri della MotoGP sono desiderosi di regalare agli appassionati tante emozioni. La lunga pausa invernale è stata arricchita dai consueti test che hanno dato alcune indicazioni sui valori in pista ma non hanno detto tutta la verità rispetto alle qualità dei concorrenti. Nella classe ...

MotoGp - Mondiale 2019 : il rookie Francesco Bagnaia pronto a stupire con la Ducati Pramac : Il primo Gran Premio del MotoMondiale 2019 è ormai alle porte, dopo un lungo inverno di pausa e di test prenderà finalmente il via la stagione con l’Italia che si appresta a lanciare nella classe regina un nuovo pilota: Francesco Bagnaia. Il piemontese si presenta ai nastri di partenza della sua prima stagione in MotoGP da Campione del Mondo di Moto2, un titolo conseguito nella stagione precedente da un altro centauro azzurro della VR46 ...

MotoGp - Miller impressionato da Bagnaia : “è un rookie molto forte - in Malesia è stato un fulmine” : Il pilota australiano ha parlato del suo nuovo compagno di squadra, sottolineando di essere rimasto sorpreso dalla sua forza Una nuova Pramac per Jack Miller e Pecco Bagnaia, nonostante i due piloti utilizzeranno due moto diverse tra di loro. Una GP19 per l’australiano uguale a quella di Dovizioso e Petrucci, una GP18 per l’italiano comunque soddisfatto del mezzo messogli a disposizione dal team. ph. sito Ducati Pramac Una ...

MotoGp 2019 - presentazione Pramac. Bagnaia : 'Grandi ambizioni'. Miller : 'Moto incredibile' : Giornata insolita per Pecco Bagnaia e Jack Miller, che hanno presentato negli studi di Sky Sport 24 la nuova livrea della Ducati Pramac disegnata dalla Lamborghini . I due piloti ripongono molta fiducia in questa moto, soprattutto dopo i risultati positivi nei recenti test in Qatar. Pecco ...

MotoGp - Presentazione Ducati Pramac : Bagnaia - 'Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura' : Alma Pramac Racing Francesco Bagnaia , Campione del Mondo in carica della classe Moto2, nonché rookie della classe MotoGP, ha parlato durante la Presentazione della stagione del Team Alma Pramac Racing, squadra che si prepara ad affrontare la ...

MotoGp - che Toro la Ducati Pramac : è la moto di Miller e Bagnaia : Non vedo l'ora di scendere in pista in Qatar per il primo GP: mi muovo ancora con circospezione in questo nuovo e immenso mondo della motoGP, ma colgo tanti sguardi di apprezzamento e rispetto e la ...

MotoGp - Test Qatar - Il rammarico di Bagnaia : "giornata positiva - ma che peccato per il time attack" : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il campione di Moto2 si è detto contento dei miglioramenti, nonostante il rammarico per l'unico time attack provato in giornata: " tutto sommato sono contento. ...

MotoGp – Test Qatar - Jorge Lorenzo assaggia l’asfalto di Losail : cadute anche per Bagnaia e Rabat [GALLERY] : Sul finire della terza giornata dei Test di MotoGp in Qatar cadono tanti piloti: tra questi anche lo spagnolo della Honda Jorge Lorenzo Ultimo giorno di Test sulla pista di Losail, prima dell’attesissimo esordio del campionato mondiale di MotoGp. I piloti si sono ritrovati in Qatar, dove saranno anche il 10 marzo per l’inizio del Motomondiale, ed hanno messo alla prova le loro due ruote. Sul finire del tempo a loro ...

MotoGp – Test Qatar - Bagnaia mette le cose in chiaro : “il nostro passo non rispecchia il 15° posto” : Il pilota della Pramac ha analizzato la seconda giornata di Test, sottolineando come la moto valga più del quindicesimo tempo ottenuto in pista E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Non pensavo che i piloti dell’Academy potessero battermi : Bagnaia e Morbidelli impressionanti” : Valentino Rossi può considerarsi a tutti gli effetti l’artefice dei trionfi di Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia che hanno vinto gli ultimi due Mondiali Moto2 correndo con la VR46 Riders Academy, la scuderia messa in piedi proprio dal Dottore. Il nove volte Campione del Mondo non aveva certo pensato che qualcuno dei suoi “protetti” avrebbe potuto batterlo in pista ma ora l’ipotesi è estremamente concreta: gli ultimi ...

MotoGp - test di Sepang. Pecco Bagnaia chiude 2° : 'Non mi aspettavo di andare così forte' : Fa un certo effetto pensare che fino a qualche mese fa Bagnaia non aveva mai guidato una MotoGP. Pecco, campione del mondo in carica di Moto2, ha impressionato tutti nei primi test ufficiali del 2019 in Qatar. Il pilota della Pramac ha chiuso la terza ed ultima giornata con il secondo tempo , 1:58.302, , davanti al ...

MotoGp – Test Sepang - Pecco Bagnaia svela : “la simulazione gara è saltata per colpa di una… gastroenterite” : Il pilota della Pramac ha commentato la terza giornata di Test a Sepang, svelando un piccolo problema fisico che non gli ha permesso di completare la simulazione di gara Si chiude in maniera positiva la terza giornata di Test a Sepang per Pecco Bagnaia, riuscito a piazzarsi al secondo posto assoluto dietro Danilo Petrucci, con un ritardo dal ternano di soli 63 millesimi. Un ottimo modo per terminare questa prima sessione del 2019 e ...