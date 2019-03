Morto Mauro Volponi - moda in lutto : celebri le vetrine dei suoi negozi a Forte dei Marmi : lutto nel mondo della moda italiana: è Morto il noto imprenditore Mauro Volponi . Attento e valido imprenditore con la sua attività ha contribuito alla crescita di Forte dei Marmi , diventando un punto di ...

Mauro Caldari Morto - il fratello. "Se n'è andato facendo ciò che amava" : Bologna, 27 febbraio 2019 " "Sabato era il mio compleanno . Quando ho visto la telefonata di mia cognata ho pensato che mi stesse chiamando per farmi gli auguri. E invece mi ha detto: 'Abbiamo avuto ...

Auto finisce fuori strada e si schianta contro un muro - Mauro sbalzato all’esterno : Morto sul colpo : L'incidente nella notte a Fraelacco, in provincia di Udine. La vittima, Mauro Calligaro di 54 anni, era seduto al posto del passeggero. Feriti anche il conducente e una donna che viaggiava con loro.Continua a leggere

Coco - è Morto il cane di Mauro Icardi e Wanda Nara/ Bomber dell'Inter in lutto : 'Grazie per tutti i momenti' : lutto in casa Icardi-Wanda Nara: è morto il cane Coco, post commovente del centravanti dell'Inter su Instagram, 'ci mancherai'.