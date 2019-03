ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Era in uno studio medico per sottoporsi a una liposuzione, quando è collassata ancor prima che l’iniziasse. Unabrianzola di 39 anni è ricoverata in condizioni molto gravi nel reparto di Neurorianimazione all’ospedale San Gerardo diAll’arrivo dei soccorritori del 118, intervenuti intorno alle 16 di ieri martedì 5 marzo, laera in arresto cardiaco. “Il quadro attuale di coma post-anossico – si legge nel bollettino diffuso dall’ospedale – è estremamente grave e la prognosi è riservata”. Le cause che hanno portato la paziente in arresto cardiaco rimangono da determinare, precisano i clinici.Alla– secondo quanto emerso – era già stata praticata l’all’interno dello studio del dottor Maurizio Cananzi, titolare dell’omonimo studio di medicinaa Seregno, a cui la ...

TutteLeNotizie : Monza, donna gravissima dopo anestesia per un intervento di chirurgica estetica - fattoquotidiano : Monza, donna gravissima dopo anestesia per un intervento di chirurgica estetica - ALESSIinfo1 : Monza, donna in pericolo di vita dopo l'anestesia -