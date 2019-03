Mini Cooper S E - Al volante del prototipo dell' elettrica

quattroruote

(Di mercoledì 6 marzo 2019) La base aerea di Fürstenfeldbruck, in Baviera, è disseminata di hangar seminascosti dallerba e ha lunghi rettilinei che servivano un tempo per il decollo dei jet militari. Ora, invece, si vedono sfrecciare le autoa BMW Driving Academy, che effettua collaudi, corsi e pure test speciali come il nostro. Protagonistaa giornata è infatti laS E, ossia la prima full electric di produzione (laE del 2008 venne infatti realizzata in soli 600 esemplari). Un moo atteso, che verrà presentato ufficialmente a fine anno, per poi essere lanciato allinizio del 2020.Fuori è sempre lei. Lesemplare del test è di pre-serie e ancora camuffato, con una livrea giallo-nera. Gli ingombri non sono cambiati più di tanto rispetto a quelli di una tre porte a motore termico, se si eccettua laltezza, cresciuta di 1,2 cm. E pure laspetto, nellinsieme, è quello di sempre. La base è la ...

La base è la ...