Mine vaganti film stasera in tv 6 marzo | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2019)è ilin tv mercoledì 62019 in onda in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:30. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Ferzan Ozpetek. Ilè composto da Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini, Ilaria Occhini, Daniele Pecci, Massimiliano Gallo, Bianca Nappi, Paola Minaccioni, Matteo Taranto, CarRecano, Gea Martire, Crescenza Guarnieri.in tv:I Cantone, una famiglia un po’ stravagante basata su rapporti ed equilibri precari, sono i proprietari di un pastificio in Puglia. Al momento, in casa Cantone, c’è molta attesa per il ritorno da Roma del giovane Tommaso. I nostri sperano ...

MusicStarStaff : 06 MAR 2019, 23:35 #RAI2 “Mine Vaganti” Un supercast tutto italiano per il film di Ferzan Ozpetek in seconda serata… -