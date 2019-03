Milan | Riccardo Montolivo | il capitano silenzioso che fa vincere la squadra senza giocare

Milano : la figlia di Riccardo Tacconi - scomparso a Belluno - lancia un commovente appello : Non riesce a darsi pace Caterina, la figlia di Riccardo Tacconi, commercialista di Milano scomparso venerdì 4 gennaio sul Nevegal, centro montano delle Prealpi Bellunesi. La giovane ha lanciato sui social un appello nella speranza che le ricerche non vengano abbandonate e che qualcuno fornisca informazioni utili per ritrovare suo padre. Intanto, i soccorritori stanno continuando a setacciare la zona, anche con l'aiuto di droni ed ...