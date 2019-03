Migranti | Calenda | “Aprire frontiere a tutti? Fuori di senno chi lo pensa Sinistra dica

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Bagarre a Dimartedì (La7) tra l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo, e il portavoce di Baobab Experience, Andrea Costa, sulla immigrazione e sugli errori dellaL’ideatore del manifesto #SiamoEuropei osserva: “Sull’immigrazione lanon è stata capace di dire una cosa semplice: se unodi poter dire che ledevono essere aperte a chiunque voglia venire, quando l’Italia è affacciata su un continente come l’Africa che crescerà nei prossimi anni di un miliardo e duecento milioni di persone, allora quella persona èdi. Agli italiani, che non sono razzisti, prima di tutto bisogna dire che non vogliamo e non possiamo aprire lea chiunque voglia venire, perché altrimenti perderemmo il controllo del Paese. E che chi arriva in Italia – continua – va gestito e integrato, perché, ...

