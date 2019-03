Meteo | arriva lo scirocco Impennata termica | poi cambia di nuovo tutto forse

Meteo - il gelo arriva al sud : temperature sotto la media di 5 – 6 gradi : Mentre nelle regioni settentrionali il sole la farà da padrone fino a domenica al sud, soprattutto in Sicilia e Calabria, sarà molto freddo e sono attese nevicate anche a quote collinari.Continua a leggere

Allerta Meteo - arriva lo Scirocco anche sul “cuscinetto freddo” del Nord/Ovest : scatta l’allarme GELICIDIO : scatta l’allarme GELICIDIO per il Nord / Ovest : lo scorrimento dello Scirocco che sta risalendo l’Italia facendo aumentare le temperature a tutte le quote, comprometterà la colonna d’aria del “cuscinetto freddo” che continua a determinare nevicate in pianura Padana al Nord / Ovest , tra Piemonte, Emilia e Lombardia, oltre che in Liguria fino a bassa quota. Nel corso del pomeriggio/sera, lo Scirocco raggiungerà anche il ...

Allerta Meteo Veneto : arriva la neve - la Regione apre la Sala Operativa : Da stanotte fino a domenica 3 febbraio sono previste forti nevicate sulle montagne venete. Il che è un bene per la stagione sciistica ma aumenta anche il fattore di rischio valanghe, già elevato a causa della caduta di migliaia di alberi in seguito all’ondata di maltempo dello scorso autunno. Per questo la Regione ha deciso di mantenere Operativa la Sala di coordinamento regionale in emergenza (Corem), per garantire un monitoraggio ...