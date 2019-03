Meghan Markle | la figlia si chiamerà Diana?

La figlia di Meghan Markle e Harry si chiamerà Diana? In Gran Bretagna ne sono (quasi) certi : Un nome pesante da portare sulle spalle. Un’eredità da custodire gelosamente. Il nome Diana, indimenticabile per il popolo britannico. Si chiamerà così la figlia di Meghan Markle e del principe Harry. Almeno secondo i bookmakers britannici che lo hanno quotato come più probabile in caso di sesso femminile del prossimo Royal Baby di casa Windsor. Una nuova principessa Diana a corte è ciò che predicono le quote, ma è soprattutto il sogno di ...

Meghan Markle rimanda il parto e festeggia con Kate Middleton i 50 anni da erede al trono di Carlo d'Inghilterra - Foto - - Ultime Notizie ... : Meghan Markle deve attendere ancora per la nascita del suo bebè, intanto c'è il primo incontro pubblico con Kate Middleton, Foto,

Meghan Markle incanta a Buckingham Palace. Kate Middleton sbaglia tutto : Meghan Markle e Kate Middleton di nuovo insieme. Era da Natale che non accadeva. Le due cognate hanno preso parte insieme al ricevimento a Buckingham Palace per il 50esimo anniversario dell’investitura di Carlo a Principe del Galles. Ricorreva l’anno 1958 quando ricevette il titolo a 9 anni, ma fu investito ufficialmente nel 1969. Meghan e Kate, che sono apparse molto distanti tra loro e si sono quasi ignorate, hanno cercato di dare ...

Meghan Markle - il figlio suo e di Harry non sarà principe : la regina Elisabetta non sembra intenzionata a fare eccezioni (che invece ha fatto con Charlotte e Louis) : Il figlio di Meghan e Harry non sarà un principe e nemmeno una principessa. Quando manca sempre meno all’arrivo del royal baby, che quindi royal non sarà, la Markle ha dovuto arrendersi di fronte a una vecchia legge che regna in Casa Windsor dal 1917. Il titolo principesco è limitato ai parenti più stretti, discendenti diretti e primi nati del sovrano in carica. Nelle scorse settimane si era detto che l’ex attrice era riuscita a ...

Meghan Markle aspetta una femmina e si chiamerà Diana : indiscrezioni : Meghan Markle, all’ottavo mese di gravidanza, aspetterebbe una femmina. Come da tradizione, il sesso del royal baby sarà svelato solo al momento della nascita, ma da tempo circolano voci che per i Duchi del Sussex è in arrivo una bambina. A conferma dei rumors un video girato durante il contestato baby shower di New York, dove tutte le decorazioni erano rosa. Per altro in contraddizione apparente con la volontà di Harry e Meghan di dare ...

Kate Middleton e Meghan Markle nel mirino di haters e troll - la famiglia reale reagisce così : Se pensate che tra Buckingham Palace e Kensington Palace tiri una brutta aria, anche a causa dei dissidi interni alla famiglia reale britannica per via di Meghan Markle, non avete ancora visto quello...

Meghan Markle è entrata nell’ottavo mese di gravidanza - ma il piccolo ha fretta di nascere : medici in massima allerta : Meghan Markle ha superato la soglia dell’ottavo mese di gravidanza, è il parto sarebbe previsto per fine aprile. Ma il condizionale, in questo caso è d’obbligo, perché a quanto emerso da fonti vicine alla famiglia, pare che il royal baby abbia parecchia fretta di venire alla luce. In base a quanto si legge sul magazine britannico New Idea i medici sarebbero già in massima allerta, perché Meghan ha già qualche contrazione, anche se di poco ...

Spende oltre 22mila euro in chirurgia per somigliare a Meghan Markle : ecco com’è adesso : Stesso taglio di capelli e stessa manicure, sopracciglia identiche, abiti e accessori indossati subito sold out in rete e persino lentiggini tatuate. Ma eravamo rimasti qui. A un effetto-Meghan Markle sicuramente dilagante – e questo era prevedibile – ma abbastanza contenuto. L’ex attrice e moglie di Harry d’Inghilterra è diventata un’icona, è normale che tante donne si ispirino al suo look. Ma pare che negli Stati Uniti, dove l’effetto ...

Il Meghan Effect arriva in passerella : Meghan Markle ispira la sfilata di Givenchy : ... nel dietro le quinte dello show, ha dichiarato al Guardian di essere stata influenzata 'dall'aristocrazia, cercando di portare una nuova sensibilità chic nel mondo urban' . La stilista non fa ...

Meghan Markle sarebbe in ospedale : parto prematuro? : Meghan Markle potrebbe partorire già a marzo. La duchessa, secondo quando riportato dal magazine New Idea, si trova al Lindo Wing, il reparto privato del St. Mary’s Hospital dove sono nati i figli di William e Kate. Il royal baby o forse i gemelli potrebbero nascere quindi a giorni, prematuramente, all’ottavo mese di gravidanza. Secondo il magazine online a palazzo c’è molto subbuglio: quella della duchessa non sarebbe infatti una ...

Meghan Markle - medici in allerta : il royal baby sta per arrivare : Meghan Markle, entrata nell’ottavo mese di gravidanza, dovrebbe partorire a fine aprile. Ma il lieto evento potrebbe avvenire prima del previsto. Secondo quanto riporta il magazine New Idea, fonti vicine a Palazzo, avrebbero riferito che i medici sono in massima allarta, perché Meghan sarebbe prossima al parto. A confermare i rumors ci sarebbe un tweet sospetto, prontamente cancellato, comparso sulla pagina social di Kensington Palace in ...

Meghan «è una bugiarda senza cuore». La verità di Samantha Markle sulla lettera a papà Thomas : papà Thomas Marklepapà Thomas MarkleIl fratellastro Thomas Jr. MarkleMamma Doria RadlanMamma Doria RadlanMeghan Markle «non ha un cuore e non è una vittima». L’ennesimo attacco alla duchessa di Sussex, proprio nei giorni in cui sta per dare alla luce il royal baby, arriva dalla sorellastra Samantha, che in un documentario su Channel 5 è tornata a parlare della famosa lettera inviata a papà Thomas dalla moglie del principe Harry. Nella ...