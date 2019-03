regione.umbria

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Il progetto ha un budget di 550.000 euro, una durata di 3 anni e prevede il coinvolgimento di 4 dipartimenti universitari,, Matematica e Informatica, Ingegneria, Economia, per quanto le ...

aunumbrianews : medicina digitale: presentati due nuovi progetti di regione, università ed azienda ospedaliera - PerugiaViVa : RT @micastrichini: All’@ospedaleperugia la Presidente @CatiusciaMarini e l’assessore @antbarto per la presentazione di progetti per medicin… - paolo_giove : RT @micastrichini: All’@ospedaleperugia la Presidente @CatiusciaMarini e l’assessore @antbarto per la presentazione di progetti per medicin… -