Matteo Salvini dai Vigili del Fuoco vestito così | la grossa sorpresa | sfottò a rosiconi e

Luigi Di Maio minaccia Matteo Salvini sulla legittima difesa : "Quella legge non ci piace" : Una minaccia velata da parte del M5s sulla legittima difesa. A parlare è Luigi Di Maio, che spiega come il provvedimento voluto dalla Lega e Matteo Salvini "non entusiasma" i grillini. Spiega il capetto politico: "Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S - sottolinea Di M

Otto e Mezzo - miracolo da Lilli Gruber : Andrea Scanzi difende Matteo Salvini. E Travaglio che dice? : Miracoli che possono avvenire soltanto nello studio di Otto e Mezzo, il programma condOtto da Lilli Gruber su La7. Nella puntata di martedì 5 marzo c'era il grillino Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano grillino diretto dal capo-ultrà M5s, Marco Travaglio. Si parlava di immigrazione e razzismo

Nadia Toffa di nuovo in chemioterapia - il messaggio di Matteo Salvini : 'Un abbraccio' : Nadia Toffa, conduttrice de Le Iene, continua a combattere la sua estenuante lotta contro il cancro. La presentatrice è sempre molto attiva sui social, dove condivide in modo dettagliato le notizie inerenti la sua malattia. Nel corso della giornata di ieri, la Toffa ha pubblicato un altro post su Instagram in cui ha informato i fan circa le evoluzioni del suo male. Il post in questione è, come sempre, molto toccante. Nadia ha, infatti, detto di ...

DiMartedì - il ritorno di Romano Prodi : "Qual è il suo problema" - la barzelletta su Matteo Salvini : Dopo le primarie Pd, a caldissimo, ha detto che sta pensando di riprendere la tessera del partito. Di un partito spostato a sinistra che ora, con Matteo Renzi ridotto a comparsa, sente più suo. Si parla di Romano Prodi, che dopo queste parole è tornato ad impazzare anche in televisione. Il Mortadell

M5s - dossier contro la legittima difesa di Matteo Salvini : vogliono far saltare il governo? : Ora è ufficiale: parte del Movimento 5 Stelle sta tentando in extremis di boicottare la legge sulla legittima difesa. Ieri, durante il dibattito alla Camera sul provvedimento bandiera della Lega, una quindicina di tiratori franchi - numeri alla mano quasi certamente tutti grillini - hanno sostenuto

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Matteo Renzi : “Italiani pagheranno 40 miliardi per colpa Salvini-Di Maio - sarà bagno di sangue” : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo sulla situazione economica dell'Italia, con la conferma della recessione tecnica: "Tra previsioni sbagliate e crisi vera, gli italiani dovranno tirare fuori 40 miliardi per colpa di Salvini e Di Maio. sarà un bagno di sangue. E come sempre pagherà la povera gente".Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Domani approveremmo la legge sulla legittima difesa' : A Montecitorio è cominciata nella giornata di oggi la discussione su quello che è il provvedimento simbolo della Lega, la legittima difesa. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è trattenuto alla Camera solo il tempo necessario per veder partire i lavori per poi rientrare al Viminale. Il disegno di legge era stato approvato dal Senato lo scorso 24 ottobre grazie ai voti favorevoli della maggioranza, di Forza Italia e Fratelli ...

Andrea Camilleri contro Matteo Salvini : "Un perfetto gerarca di Mussolini" : Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri torna ad attaccare il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Questa volta il papà del commissario Montalbano si scatena durante un'intervista a Radio Radicale e commenta così l'operato del capo del Carroccio: "È tutto un gran tornare indietro. Torna indietro, torna indietro e arriveremo finalmente al "22, che è quello a cui segretamente tanti politici aspirano. Mi creda, ho 93 anni e ho conosciuto i ...

Matteo Salvini va all'incasso della legittima difesa - barricate (di pochi) e silenzi (di molti) tra i 5 stelle : Il Governo è ancora nello 'stagno Tav', l'ennesimo vertice mattutino ha rimandato ancora una volta la questione, ma incredibilmente Matteo Salvini continua ad incassare. Eccolo alla Camera nel primo pomeriggio. Ci resta per un'oretta, in aula per assistere all'avvio dell'esame del provvedimento caro alla Lega e a tutto il centrodestra: la riforma della legittima difesa."Domani lo approviamo", dice il vicepremier leghista prima di lasciare ...

Matteo Salvini - la sua ultima brutale promessa : 'Spacciatori via dalla faccia della Terra' : Picchia duro, anzi durissimo, Matteo Salvini . Nel mirino ci sono gli spacciatori e la droga. A scatenarlo l'episodio di domenica, quando un marocchino ubriaco, drogato e senza patente si è messo al ...

Droga - Matteo Salvini : “Via la modica quantità”. M5S : “Arrestiamo veri spacciatori o legalizziamo” : Tra Lega e M5S si è aperto un nuovo fronte di scontro, a partire dal ddl anti-spaccio presentato ieri dalla Lega. Per il senatore Matteo Mantero primo firmatario di un ddl al Senato per la legalizzazione della cannabis, "togliendo la modica quantità si perseguono i clienti e si salvano gli spacciatori".Continua a leggere